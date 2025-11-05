高鐵新竹站秋日送關懷 身障朋友展笑顏

秋高氣爽、正是出遊好時節！高鐵新竹站五日特別協助「財團法人新竹縣天主教世光教養院」一行二十五位院生以及志工，搭乘高鐵列車前往高雄一日遊。出發前，高鐵人員也特別為院生安排車站導覽，希望院生們進一步了解高鐵便利、友善的服務，更透過此行培養出搭高鐵旅行的經驗與自信，讓未來的生活增加更多豐富的可能。

世光教養院主要協助重度、極重度智能障礙及多重障礙者，提供院生生活照顧、教育訓練與社區參與等服務。院長彭少呈表特別感謝台灣高鐵對此行的支持，讓院生能夠親自搭乘高鐵，探索豐富的旅程，並透過與人群互動累積社交經驗，培養正向情緒，同時感受社會對他們的關心。

儘管多數院生無法透過口語表達，但透過院方分享，許多院生在得知將前往高雄旅遊時，會以笑容、鼓掌、歡呼或肢體動作等方式表達開心與期待。社工與教保員更特別在行前運用圖卡，向院生們介紹此行的內容，讓他們對這趟難得的秋日高鐵之旅更加期待。

高鐵新竹站陳欣宜站長表示，院生們的笑容正是送給車站最棒的禮物，希望此趟高鐵旅程能為他們開拓視野、豐富生活。未來，高鐵公司將繼續秉持回饋地方及社會的理念，鼓勵更多需要幫助的人，讓高鐵列車成為包容、友善的交通運具！