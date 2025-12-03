高鐵新車廂超友善！輪椅族、長輩出遊「這設計」讓人驚豔

日本新幹線N700S列車。（圖／TVBS）

台灣高鐵即將推出全新N700ST車廂，為身心障礙者及行動不便者帶來更友善的乘車體驗。這款車廂以日本新幹線N700S為原型，進行多項無障礙設計升級，包含增加無障礙座席、改良車廂通道門為自動感應、放大車廂內液晶顯示螢幕，並針對緊急求助系統、充電插座位置及廁所設施進行全面優化。身心障礙聯盟及無障礙旅遊協會代表實際體驗後，肯定這些貼心設計能讓各種需求的旅客享有更便利的旅程。

新幹線N700S列車進入東京車站時，展現了未來台灣高鐵N700ST的原型參考系統。這款新車型不僅全面升級車廂，更特別強調無障礙設計。車廂通道門改為自動感應，乘客不需像過去一樣按按鈕即可通行。同時，車廂內的液晶顯示螢幕尺寸放大了1.5倍，讓乘客即使坐在座位上也能清楚看到乘車資訊。

高鐵新車廂無障礙升級。（圖／TVBS）

台灣高鐵N700ST針對身心障礙者需求進行多項調整，包括緊急求助鈴和燈號採分離設計，燈號移至窗框上方便於辨識，列車組員能透過手持裝置即時掌握位置資訊，更快找到需要協助的旅客。緊急求助鈴按鈕及插座高度都設置在窗框下方，且每個座位都配有插座，讓行動不便或長者不必彎腰尋找插孔。

身心障礙聯盟常務監事劉金鐘表示，許多設計細節只有使用者才能體會，像是對缺乏腰力的人來說，彎腰後要撐起身體需要很大力氣。伊甸基金會桃園服務中心主任徐華英認為，電動輪椅使用者非常需要車上的充電插座，以避免電力不足的問題。

安全設計同樣受到重視，原本單邊的固定帶配合台灣法規改為兩側都有。無障礙座席也從4席增加到6席，提供更多空間給有需要的乘客。廁所設計更是貼心，方便身障朋友如廁後就近洗手，免治馬桶兩側加上扶手增加安全性，人工造口清潔區也有完整配置。廁所內還設置更衣板，方便乘客隨時替換衣物。

高鐵新車廂廁所。（圖／TVBS）

無障礙旅遊協會理事長鄭淑勻肯定新車廂的設計，表示不論是大小輪椅或長輩，進行團體旅遊都沒有問題。台灣高鐵公共事務處副總鄒衡蕪強調，他們收集了不同需求旅客的反饋，經過多次討論找出最大公約數，希望這些調整能帶給旅客更符合需求的旅運服務。

新車廂從外觀設計上也有所不同，車窗面積縮小、車門通道改為全包覆，流線車鼻設計都能有效降低噪音與阻力。預計於2027年下半年上路的高鐵N700ST新車廂，將致力讓「有礙」真正成為「無礙」，為所有乘客提供更舒適便利的旅程。