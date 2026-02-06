高鐵新車春聯提前2/9發放 全線12車站免費領取

（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣高鐵印製N700ST新車春聯，原訂自2月10日起連7天開放索取，台灣高鐵今天表示，因民眾詢問踴躍，提前至9日發放，持續至15日，在全線12個車站服務台提供旅客免費領取。

台灣高鐵迎接新世代列車N700ST，第一組新車將在今年8月運抵台灣。

台灣高鐵發布新聞稿表示，特別印製N700ST新車春聯，以「向新前行 共啓未來」為主題，搭配N700ST列車圖像，更以象徵高鐵的橘色為底、搭配喜慶的金色，同時結合馬年生肖，透過簡約線條生動展現奔馬姿態與朝氣，營造大吉大利的年節氛圍，將在全線12個車站服務台同步提供旅客免費領取。

不過，原先台灣高鐵公布領取的時間為自2月10日至除夕夜2月16日，台灣高鐵今天下午更新訊息表示，因民眾詢問踴躍，提前至2月9日起一連7天發放，發送時間分別為上午9時及下午3時，每人限領1張，數量有限、送完為止。（編輯：管中維）1150206