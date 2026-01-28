高鐵新車8月到 尖峰運能拚增50％
台灣高鐵去年運量8207萬人次再創新高，營運滿19年，迄今累計旅運9.8億人次，推估3月將突破10億人次大關。高鐵公司採購12組新世代列車N700ST，將於今年8月陸續抵台，並於明年投入營運，後年年底全數上線，高鐵董事長史哲盼最終願景盼能夠增加50％運能。
據統計，高鐵年運量於去年首度突破8000萬，達8207萬人次，相較113年7825萬人次成長4.9％，平日每日旅運人次達22.5萬人次，較113年21.4萬人次，每日多出1.1萬人。
綜觀全年營運，下半年運量漸增，尤其第四季在年底商務、返鄉旅客的傳統旅運需求高峰，以及國內各地演唱會、節慶活動帶動，10至12月單月旅客人數皆超過700萬人次，12月更是高鐵通車營運以來的單月新高，達740.8萬人次。
為迎接N700ST列車將從8月起陸續抵台，高鐵於左營基地增建第二車輛檢修廠，作為新車的家，預計民國116年底完工。左營二檢廠未來除可作為新舊列車駐車空間外，還可執行全車隊所需的日檢、月檢與車輛清洗作業，維修能量將從現行38組增至47組，最大駐車組數由現行44組擴增至50組。
史哲說，左營二檢廠是新車的家，所有列車收班後都要回到左營，維修時間不到5小時，打造列車高妥善率，也因此高鐵準點率幾乎世界第一。
高鐵預估117年底12組N700ST全數上線，史哲指出，屆時將分兩階段在尖峰時刻將運能提升25％至50％，期待未來最高峰南北對開一小時12班車，2月2日起也會有跳過台中的車次，未來最壅塞的桃園、新竹也會有尖峰一小時8班直達車。
其他人也在看
高鐵運量破8207萬新高 第10億幸運兒估3月誕生
台灣高鐵民國114年全年旅運量再創新高，去年達到8207萬人次，較113年增加約382萬人次。高鐵通車營運已滿19年，迄今累計旅運超過9億8000萬人次，經推估，高鐵累計總運量可能於今年3月突破10億人次大關。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣高鐵N700ST檢修廠今舉辦上梁典禮，首部列車預計8月抵台
【財訊快報／記者劉居全報導】台灣高鐵(2633)積極準備新世代列車N700ST引進後各項準備工作；被喻為N700ST未來在台灣的新家—左營基地增建「第二車輛檢修廠」，今（28）日舉行上梁典禮。包含交通部部長陳世凱、高雄市市長陳其邁以及台灣高鐵董事長史哲共同主持祈福儀式，在鋼梁安裝螺栓，祈求工程平安順利，典禮盛大隆重，中央及地方政府相關首長、民意代表等各界貴賓百餘位共襄盛舉。預估12組N700ST全數上線後，尖峰時段運能將提升25%，隨著車隊持續擴大，台灣高鐵將進一步針對城際旅運特性，靈活規劃多元停靠模式，有效分流短、中、長程旅客，提升整體服務品質。台灣高鐵為有效提升運能、提供旅客更舒適的旅運服務，2023年經董事會通過「新增高鐵列車組採購案」，將參考日本最新N700S車種，打造12組專屬台灣高鐵的N700ST新世代列車，首部新車今年7月即可自日本出廠，預計8月運抵台灣。史哲致詞時，特別感謝交通部與鐵道局各界在N700ST導入過程中的鼎力協助，更感謝高雄市政府用在地的熱情與行政力，協助N700ST新家順利落腳左營基地「第二車輛檢修廠」。史哲強調，「上梁典禮」的意義在祝福未來的使用者，一切財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高鐵左營第2車輛檢修廠正式上梁（1） (圖)
台灣高鐵左營基地增建「第2車輛檢修廠」，28日熱鬧舉行上梁典禮，整體預計2027年完工啟用，也是新世代列車N700ST未來在台新家。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《航運股》引進新世代列車N700ST 台灣高鐵左營增建第二車輛檢修廠
【時報記者莊丙農台北報導】台灣高鐵(2633)積極準備新世代列車N700ST引進後各項準備工作，並在左營基地增建「第二車輛檢修廠」，今日舉行上梁典禮。預估12組N700ST全數上線後，尖峰時段運能將提升25％，隨著車隊持續擴大，台灣高鐵將進一步針對城際旅運特性，靈活規畫多元停靠模式，有效分流短、中、長程旅客。 台灣高鐵2023年經董事會通過「新增高鐵列車組採購案」，將參考日本最新N700S車種，打造12組專屬台灣高鐵的N700ST新世代列車，首部新車今年7月即可自日本出廠，預計8月運抵台灣，2027年下半年開始投入營運服務。 為迎接N700ST列車將從今年下半年起陸續抵台，台灣高鐵各項準備配套作業正進入緊鑼密鼓的倒數階段，左營基地「第二車輛檢修廠」即為其中最重要的項目之一。預計2027年12月完工，未來除可做為N700ST及700T二種列車駐車空間外，並可執行全車隊列車所需日檢、月檢與車輛清洗作業，維修能量將從現行約38組提升至47組，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組，滿足未來車隊規模擴增所增加的維修及駐車需求。 左營基地「第二車輛檢修廠」興建工程於2024年1月動工，全長350時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《交通》台灣高鐵將迎20周年 新形象影片聚焦幕後英雄
【時報-台北電】台灣高鐵明年將迎來通車20周年，高鐵董事長史哲日前拋出「高鐵2.0」專案，涵蓋品牌體驗、車站及列車設施、旅客服務與數位資訊服務等面向。高鐵公司今曝光全新形象影片「高鐵2.0 蓄勢以待」，從高鐵員工日常出發，是穩定營運幕後英雄，並傳達為迎接20周年，各項準備工作蓄勢以待，面對攀升運量，也了解責任與挑戰，將日以繼夜努力，將每位旅客平安、準時送達目的地。 史哲指出，高鐵的營運服務，一半是旅客在白天看得到的、一半是在深夜看不到的，而看不到的正是夜間軌道與列車的維修工作，高鐵公司投入一半人力 ，在營運結束後到隔天發車前短短5小時，爭取時間完成各項安全檢修，確保隔日能夠準點、順利運行，正因為維修同仁維持了高鐵高度的妥適率，才能不斷締造運量創新高，成為高鐵營運安全、穩定的關鍵力量。 台灣高鐵表示，這支影片從高鐵人的日常出發，拍下那些不被看見的時刻，包括深夜檢修、反覆確認、跨單位協作，想傳達所謂的美好旅程並非理所當然，而是來自每一個環節、每一個崗位、每一個看不見的專業堅持，高鐵白天所呈現的準時與安心，其實來自夜間每一分、每一秒的分秒必爭。 台灣高鐵提到，這支影片要傳達的是高鐵2.0已經時報資訊 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
高鐵左營第二車輛檢修廠上樑 尖峰運能願景看增5成
台灣高鐵（2633）積極準備新世代列車N700ST引進後各項準備工作，其中，被喻為N700ST未來在台灣的新家—左營基地增建「第二車輛檢修廠」，28日舉行上梁典禮。由交通部部長陳世凱、高雄市市長陳其邁以及台灣高鐵董事長史哲共同主持祈福儀式。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高鐵駕駛門檻高合格率僅5% 自學模擬機首亮相
（中央社記者黃巧雯、江明晏高雄28日電）台灣高鐵今天首度對外展示駕駛自學模擬機，內建27套情境，考驗應變力。高鐵目前駕駛約200名，入職門檻極高，須經筆試、維也納測驗、內部訓練、體檢，合格率僅約5%。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影》台灣高鐵將迎20周年 新形象影片聚焦幕後英雄
台灣高鐵明年將迎來通車20周年，高鐵董事長史哲日前拋出「高鐵2.0」專案，涵蓋品牌體驗、車站及列車設施、旅客服務與數位資訊服務等面向。高鐵公司今曝光全新形象影片「高鐵2.0 蓄勢以待」，從高鐵員工日常出發，是穩定營運幕後英雄，並傳達為迎接20周年，各項準備工作蓄勢以待，面對攀升運量，也了解責任與挑戰，將日以繼夜努力，將每位旅客平安、準時送達目的地。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
台灣高鐵董事長史哲：2032年運量估上億 (圖)
台灣高鐵2027年將迎接營運20週年，台灣高鐵董事長史哲表示，2025年合併營收達新台幣546.4億元，已創下新高，運量成長更快於預期，2025年運量首度超過8000萬人次，預估約在2032年，年度運量將達到1億人次。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
《交通》高鐵年運量估121年破億 有望再贈購8組新車
【時報-台北電】台灣高鐵去年不僅年運量創新高，營收也逾546億元破紀錄。高鐵董事長史哲拋出「6大高鐵新生活」，直達車型態將大幅改變，他認為明年起新車陸續上線後，10年內台灣生活將產生更巨大變化，預估民國121年時，高鐵年運量將破億人次。另據悉，高鐵除現在採購的12組新車外，後續不排除再增購8列。 史哲指出，高鐵去年不僅年運量創新高，營收也創新高，較113年增加14.6億元，去年達到546.5億元，運量則年增1.1萬人次，預估121年整年運量會破億人次，運量成長速度比原本預估還快，因此對於新車導入的如期上路非常有壓力。 史哲說，許多民眾希望新車買進來趕快上線服務，但這是除了高鐵興建期外，最大型硬體投資，包括購入車輛、增建左營二檢廠、燕巢總機廠等改造，總經費將破千億元，是高鐵開通以來最大工程項目，對高鐵確實滿辛苦，新車上路倍感壓力，現在第一線同仁相當辛苦，盼讓運量非常高的狀況下可獲紓解。 史哲提到，愈來愈多旅客依賴高鐵南北移動，新車到位、車隊持續擴大後，長期目標是能依各站需求規畫新班表，有效分流短、中、長途旅客，實現6大高鐵新生活，包括尖峰發車能量提升50％，端點站最尖峰時段每小時可對開1時報資訊 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
高鐵日均運量飆22.5萬人次 N700ST新車今年抵台、尖峰運能將倍增
台灣高鐵公司積極為新世代列車N700ST引進進行整備，其中新車未來在台灣的「新家」，左營基地增建的「第二車輛檢修廠」，2...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
自由座塞爆 消基會促彈性分配
台灣高鐵年運量再創新高，但仍有許多旅客抱怨一票難求，且自由座車廂總是「滿到溢出來」，連玄關都擠滿人。學者指出，在新車來台投入營運前，應思考現有運能，將車次更以需求導向分配。民團認為，儘管推出優惠離峰車票，不少人仍習慣隨到隨搭，建議在特定時段與區間，讓列車有更彈性運用。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣高鐵估2032年一年旅運人次可達上億，將推長短程分流
【財訊快報／記者劉居全報導】台灣高鐵(2633)去年全年旅運再創新高，首度突破8000萬，達8,207萬人次，年成長4.9%。隨著12組專屬台灣高鐵的N700ST新世代列車，首部新車今年7月即可自日本出廠，預計8月運抵台灣，台灣高鐵董事長史哲表示，從目前運量成長趨勢，預估2032年時，高鐵一年旅運人次可達上億，越來越多旅客依賴高鐵南北移動。史哲強調，新車到位、車隊持續擴大後，長期目標，是能依各站需求規劃新班表，有效分流短、中、長途旅客，實現六大高鐵新生活，包含一、尖峰發車能量提升50%：端點站最尖峰時段每小時可對開12班次(原為8班次)；二、通勤更便利，桃園、新竹最尖峰時段每小時可停靠8班次；三、增加台中直達車，台北、台中最尖峰時段每小時可提供4班次直達車；四、強化南部直達車，台南、嘉義最尖峰時段每小時可提供2班次直達車；五、北部直達南部，長短程分流，增加大台北地區直達台南、左營之直達車，與中短途旅客分流；六、車組分類運用，直達車優先以新車型提供服務。此外，被喻為N700ST未來在台灣的新家—左營基地增建「第二車輛檢修廠」，昨（28）日也舉行上梁典禮，左營基地「第二車輛檢修廠」預計20財訊快報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
高鐵增駕駛模擬機強化訓練 改裝南轉中心員工舒適升級
台灣高鐵現有約200名駕駛，該職位考取門檻高，僅5％應試者可通過培訓與測驗成為高鐵駕駛，且每人一生僅2次考試機會。高鐵公司為強化駕駛對突發狀況的應變能力，近日於各區設置4台「駕駛自學型模擬機」，讓駕駛可在等待出勤空檔，利用模擬機自主訓練，練習頻率可提高3.5倍。另外，高鐵公司也改裝升級南區運轉中心，盼讓組員在勤務空檔可以得到充分休息。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣高鐵啟動千億投資工程 史哲：2032年運量估上億
（中央社記者江明晏、黃巧雯台北2026年01月29日電）台灣高鐵2025年運量首度突破8000萬人次，董事長史哲推估，2032年的一年旅運量將達上億人次，高鐵除導入新車，也啟動逾千億、通車史上最大的投資規模工程，未來尖峰發車能量將提升50%，並強化直達車與分流短中長途旅客。台灣高鐵營運已滿19年，預估在今年3月累計旅運量就會達到10億人次，明年將迎接營運20週年。史哲表示，2025年合併營收達新台幣546.4億元，創下新高，運量成長更快於預期，2025年運量超過8000萬人次，預估約在2032年，一年旅運量將達到上億人次。台灣高鐵與日立東芝聯盟簽訂12組新世代列車N700ST採購契約，首部N700ST預計8月運抵台灣，高鐵左營基地增建「第2車輛檢修廠」在28日舉行上樑典禮。史哲對媒體表示，為配合新車啟用，高鐵也投入一連串重大投資與工程規劃，包括左營基地增建「第2車輛檢修廠」、2月要動土的燕巢機廠改造，總投資額約新台幣600億至700億元，若納入「高鐵2.0」計畫，總投資將突破千億元，是高鐵通車以來最大規模工程。史哲進一步指出，期盼未來尖峰運能兩階段提升，第一階段2028年底新車全數投入中央社財經 ・ 17 小時前 ・ 1則留言
《航運股》高鐵左營二檢廠上梁
【時報-台北電】台灣高鐵（2633）28日舉行左營基地增建「第二車輛檢修廠」上樑典禮，董事長史哲表示，因應N700ST首輛新車預計8月起陸續抵台，左營二檢廠預計2027年12月完工，提升檢修能量，另針對運量部分，將規劃兩階段增加，12組新車上線後，尖峰時段運能估增25％，第二階段則以一小時北高端點站發12班；運能提升50％為中長期願景。 史哲指出，台灣高鐵通車營運將滿20周年，在新車引進後一如既往，為國家肩負骨幹運具的重任，達到串連南北、均衡城鄉的「台灣動脈」及「超越距離」成就，引領社會進步、經濟發展。 史哲指出，左營基地「第二車輛檢修廠」2027年12月完工，未來除可做為N700ST及700T兩種列車駐車空間外，並可執行全車隊列車所需之日檢、月檢與車輛清洗作業，維修能量將從現行約38組提升至47組，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組，滿足未來車隊規模擴增所增加之維修及駐車需求。 史哲表示，台灣高鐵通車營運已滿19年，累計旅運超過9億8千萬人次。因應旅運需求並提升服務品質，積極引進新世代列車N700ST，總計採購12組，第一組N700ST列車預計2026年8月抵台、2027年下半年時報資訊 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
幸福企業！高鐵升級休憩空間 留人才備戰新世代列車來台
台灣高鐵公司向日本JR東海公司購買12輛最新款的列車N700S，並做成台灣版本N700ST，第一組列車預計今年8月抵台。為備戰新世代列車來台、需要招攬並留住更多人才，除了好薪水和好獎金外，本月啟用改裝過後的組員休息空間，包括用餐區、沙發區、躺椅休息室、簡報室和公用電腦區，以及隨時都有鮮食的櫥櫃。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣高鐵12月旅運量創高，2025年8207萬人次齊寫新猷，年增4.9%
【財訊快報／記者劉居全報導】台灣高鐵(2633)去年全年旅運再創新高，首度突破8000萬，達8,207萬人次，相較於2024年的7,825萬人次，增加約382萬人次，年成長4.9%。平日每日旅運人次來到22.5萬人次，相比2024年的21.4萬，每天多出1.1萬人。綜觀全年營運狀況，下半年運量逐漸增加，尤其第四季在年底商務、返鄉旅客的傳統旅運需求高峰，以及國內各地舉辦演唱會、節慶活動之帶動下，10至12月單月之旅客人數均超過700萬人次，12月更是高鐵通車營運以來的單月新高，達740.8萬人次。財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賞燈逛市集！屏東新品牌「NEKO MARKET」1/30~2/1再度登場
屏東縣政府在萬倉街鐵路橋下廊道推出新品牌「NEKO MARKET」市集，去（2025）年底首場推出後好評如潮，第二場接續於本週五（1月30日）至2月1日登場，適逢屏東燈節，民眾可以一邊賞燈一邊逛市集。NEKO MARKET以在地職人及品牌、寵物、親子為主題，在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道舉辦，成功鏈結在自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 262則留言