高鐵新車8月到 尖峰運能拚增50％

【時報-台北電】台灣高鐵明年將迎來通車20周年，高鐵董事長史哲日前拋出「高鐵2.0」專案，涵蓋品牌體驗、車站及列車設施、旅客服務與數位資訊服務等面向。高鐵公司今曝光全新形象影片「高鐵2.0 蓄勢以待」，從高鐵員工日常出發，是穩定營運幕後英雄，並傳達為迎接20周年，各項準備工作蓄勢以待，面對攀升運量，也了解責任與挑戰，將日以繼夜努力，將每位旅客平安、準時送達目的地。 史哲指出，高鐵的營運服務，一半是旅客在白天看得到的、一半是在深夜看不到的，而看不到的正是夜間軌道與列車的維修工作，高鐵公司投入一半人力 ，在營運結束後到隔天發車前短短5小時，爭取時間完成各項安全檢修，確保隔日能夠準點、順利運行，正因為維修同仁維持了高鐵高度的妥適率，才能不斷締造運量創新高，成為高鐵營運安全、穩定的關鍵力量。 台灣高鐵表示，這支影片從高鐵人的日常出發，拍下那些不被看見的時刻，包括深夜檢修、反覆確認、跨單位協作，想傳達所謂的美好旅程並非理所當然，而是來自每一個環節、每一個崗位、每一個看不見的專業堅持，高鐵白天所呈現的準時與安心，其實來自夜間每一分、每一秒的分秒必爭。 台灣高鐵提到，這支影片要傳達的是高鐵2.0已經

