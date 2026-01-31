高鐵新車N700ST優先投入直達車 擬訂票就可選

（中央社記者黃巧雯台北31日電）台灣高鐵將迎接新世代列車N700ST，首部新車規劃8月抵台，預計2027年8月起陸續投入營運。董事長史哲說，新車擬優先投入直達車，並朝營運班次在官網公告，民眾訂票時可選擇方向規劃。

2025年台灣高鐵全年旅運首度突破8000萬，達8207萬人次，再創新高，依目前運量成長趨勢，台灣高鐵預估2032年時，高鐵一年旅運人次可達上億。

台灣高鐵向日本採購12組N700ST新世代列車，首部新車今年7月即可自日本出廠，預計8月運抵台灣，2027年8月起陸續投入營運，2028年底全數上線後，未來尖峰時段運能將可提升25%。

現行每週高鐵直達車約200多班，占比約2成，未來也將因應旅運需求調整停靠模式。史哲對媒體表示，選擇搭乘直達車的多為長途旅客，非直達車則以短途乘客為主，他透露，新車預計將優先投入直達車服務，提供長途旅客更舒適乘車體驗。

台灣高鐵過去推出彩繪列車時，會在官網公告車次時刻，史哲透露，新車票價與原先列車相同，未來預計將在官網公告新車營運班次，同時朝民眾在訂票系統上也可看到的方向規劃，但列車車種還是有可能會因臨時調度和維修而調整。

台鐵公司去年6月調漲票價後，台灣高鐵何時也會檢討票價受到關注。史哲再次重申，待新車全數投入營運後，乘車品質提升，到時候將面對34組列車汰舊換新的問題，「現在一切先以新車導入為主，新車不導入，大家討論這個沒意義。」（編輯：李亨山）1150131