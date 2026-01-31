高鐵新車N700ST優先投入直達車 擬訂票就可選

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司向日本JR東海購買12輛新世代列車N700ST，預計今年8月運抵台灣、明年8月上線，並和現有的700T列車同時營運。高鐵公司董事長史哲表示，未來旅客能從訂票系統頁面看到營運的車種，且新世代列車優先用於直達車班次。

目前台灣高鐵有34組列車，型號都是700T。高鐵公司向日本JR東海採購的12輛新世代列車是新幹線最先款列車N700S，並做成台灣版本的「N700ST」。許多民眾相當期待新世代列車盡快上線，除了能增加班次外，也想體驗最先進的高鐵列車。

史哲表示，未來新世代列車投入營運後，旅客可在訂票系統就能分辨哪個班次是N700ST行駛，購票時可自主挑選新車搭乘，票價都一樣，且以直達車班次優先，「這是為了搭乘較長途的旅客的旅途可較舒適，日本新幹線也是一樣作法」。

哪些高鐵班次屬於直達車？包括「南港－台北－板橋－台中－左營」、「南港－台北－板橋－台中－台南－左營」都算；2月2日過後更新增「南港－台北－板橋－台南－左營」的直達車模式，目前每週約有200多列直達車，比例約占2成，未來直達車模式將因應旅運需求調整停靠模式。

至於高鐵票價是否會調整？史哲表示，要等購買的12輛新世代列車全都上線營運、且確實提升了乘車品質後，才會開始討論票價是否調整。

台灣高鐵公司購買日本新幹線最先進的列車N700S。台灣版的列車型號為N700ST。(記者吳亮儀攝)

