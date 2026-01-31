高鐵新車N700ST抵台倒數！史哲揭「車票調漲」時間點：滿足2前提

史哲表示，高鐵凍漲18年，但「以價制量」不是高鐵思考重點。要等購買的12輛新世代列車全都上線營運、且確實提升了乘車品質後，才會開始討論票價是否調整。 圖：取自台灣高鐵新竹站(資料照)

[Newtalk新聞] 台灣高鐵公司向日本JR東海購買12輛新世代列車N700ST，預計今年8月運抵台灣、明年8月上線。高鐵公司董事長史哲表示，未來旅客能從訂票系統頁面看到營運的車種，新舊車票價都一樣，乘客可自行做選擇，不過新世代列車優先用於直達車班次。另外，待新車都到齊、品質提升後，才會考慮漲價問題。

高鐵通車滿19年，迄今累計旅運超過9.8億人次，且運量不斷攀升創新高，今年3月預估可飆破10億累積旅次。因此為了因應旅運量上升，高鐵公司向日本JR東海採購的12輛新世代列車是新幹線最先款列車N700S，並做成台灣版本的「N700ST」，未來除了能搭乘先進列車外，還能增加班次，新車預計今年8月運抵台灣、明年8月上線。

對此，史哲表示，未來新世代列車投入營運後，旅客在訂票系統就能分辨哪個班次是N700ST行駛，購票時可自主挑選新車搭乘，票價都一樣，但新車是以直達車班次優先，「這是為了搭乘較長途的旅客的旅途可較舒適，日本新幹線也是一樣作法」。

目前直達車停靠站模式包括「南港－台北－板橋－台中－左營」、「南港－台北－板橋－台中－台南－左營」；2月2日過後更新增「南港－台北－板橋－台南－左營」的直達車模式。每週約有200多列直達車，比例約占2成，未來直達車模式將因應旅運需求調整停靠模式。

至於高鐵票價是否會調整？史哲表示，高鐵凍漲18年，但「以價制量」不是高鐵思考重點。要等購買的12輛新世代列車全都上線營運、且確實提升了乘車品質後，才會開始討論票價是否調整。

