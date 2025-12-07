高鐵旁套房成「毒分裝場」毒販還盜「漫威浩克」包裝

台中烏日高鐵附近社區套房，被警方查出竟是毒品咖啡包分裝場，屋內堆滿三千多包。（圖／東森新聞）





台中烏日高鐵附近社區套房，被警方查出竟是毒品咖啡包分裝場，屋內堆滿三千多包，外包裝甚至印上漫威英雄綠巨人浩克吸引買家，也利用高鐵交通便利的地緣優勢，購買毒品原料跟交易，警方長期跟監埋伏，終於將34歲譚姓男子逮捕，依毒品罪送辦，近日檢方聲押獲准，偵結起訴。

小套房內警方拿出一包又一包，房內的桌子放不下，多到數不了還得用秤的，3千多包的毒品咖啡包全被分裝準備販售。

毒品查緝人員：「小老虎1400（包）。」

包裝上面還印有漫畫圖案，想要吸引特定族群購買，甚至不只一款，有老虎還有綠巨人浩克，不知情民眾還以為漫威英雄來聯名，這些毒品全被警方搜查帶走。

台中政府警察局刑大隊偵三隊隊長杜旻信：「鎖定有人利用，交通極為便利的社區大樓，進行毒品咖啡包製造與分裝，經過長期蒐證，發現犯嫌主把毒品分裝場，隱藏在社區裡，還特別分裝於，印有動漫角色的咖啡包，企圖吸引特定族群謀取暴利，警方即申請搜索票，進入犯嫌藏身處所，一舉破獲毒品咖啡包分裝場。」

34歲的譚姓男子在交通便利人流量大的台中烏日高鐵特區附近租了一間套房，當作分裝毒品咖啡包的據點，並且透過網路通訊軟體，購買毒品原料跟交易，這樣的地緣優勢，他要約面交，還是搭車南來北往都方便，警方鎖定目標，埋伏兩個月，趁譚姓男子出門立即上前逮捕，總共在套房內查獲了3067包毒品咖啡包跟31包K他命，加起來總價共223萬元。

台中政府警察局刑大隊偵三隊隊長杜旻信：「全案依毒品犯罪條例罪嫌，移請台中地檢署偵辦，並起訴在案。」

譚姓男子不只賣，自己也會吸食，毒品刺味從房間飄到外面，疑似被鄰居發現檢舉事情才曝了光，警方依毒品罪送辦，檢方聲押獲准，近日偵結起訴。

