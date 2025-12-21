高鐵旅客謊稱列車上有爆裂物，女被依恐嚇公眾罪嫌逮捕。（記者陸瓊娟翻攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

鐵路警察局高雄分局21日下午16時20分許接獲高鐵台南站通報，指稱有旅客反映所搭乘高鐵833車次有爆裂物等語，該分局立即指派左營所及偵查隊人員會同高鐵公司人員對833車次列車進行全車安全檢查，均未發現爆裂物。隨後將報案人彭姓女子帶回調查，依刑法恐嚇公眾罪嫌逮捕，後續將依法移請臺灣臺南地方檢察署偵辦。

高鐵台南站21日下午16時20分許向鐵路警察局高雄分局通報，指稱一名彭姓女子反映所搭乘高鐵833車次有爆裂物，鐵路警察局高雄分局立即指派左營所及偵查隊人員會同高鐵公司人員對833車次列車進行全車安全檢查，並請列車上旅客皆下車，進行營運調度、更換車組，略延後10分鐘發車，833車次列車經全車安全檢查後均未發現爆裂物。

鐵路警察局高雄分局呼籲，民眾勿隨便發布不實訊息，以免造成民眾恐慌以及肇致本身法律刑責。另旅客如有發現可疑人、事、物，請撥打「110」報案電話，該分局將立即派員處理，共同維護旅運安全。