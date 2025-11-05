高鐵旅展推優惠 買車票「享住宿或租車最低0元起」

（中央社記者黃巧雯台北5日電）2025台北國際旅展（ITF）將於11月7日登場，台灣高鐵今天宣布，今年旅展推出「高鐵假期」多項優惠，最低價格相當於購買高鐵來回車票，可免費獲贈1晚住宿或24小時租車。

旅遊界年度盛事2025台北國際旅展，11月7日至10日將於南港展覽館一館展出。

台灣高鐵發布新聞稿表示，這次在旅展推出「高鐵假期」多項超值優惠，包括「搭高鐵．送住宿、送租車」等，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈一晚住宿或24小時租車。

台灣高鐵舉例，平日搭高鐵台北至左營，2人同行入住高雄翰品酒店，每人只要2980元起；若選擇「高鐵+格上/和運租車」方案，無論是台北還是高雄出發，平日每人只要2980元起，格上另免費贈2小時、和運享50公里免里程費。

其他還有「高鐵在地假期」、「升等有禮」以及「金馬迎春預購」等多元選擇。

台灣高鐵指出，現場下單即贈精美小禮物，單筆滿新台幣1萬元再送高鐵假期1000元抵用券，還可參加抽獎，大獎包括星宇航空不限航點經濟艙來回機票、煙波大飯店等多家特色飯店住宿券。

另外，台灣高鐵旅展期間也與中華航空合作，台灣高鐵表示，11月10日前在華航官網購買國際航線機票，就有機會抽中「高鐵半價乘車券+高鐵假期500元抵用券」。（編輯：李亨山）1141105