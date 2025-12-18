高鐵旅運量攀升 2026年擬微增班、春節推早早鳥優惠
（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣高鐵今年前11月日均旅運量22.4萬人次，成長4.6%。高鐵今天表示，明年擬微幅增班並同步調整班表，除規劃推出不同運行模式外，預告春節將推出「早早鳥」優惠。
台灣高鐵採購12組新世代列車，首組N700ST預計明年8月運抵台灣，後續交車時程規劃2027年上、下半年各有5組、2組，2028年上半年再交付4組，新車經測試並報交通部同意才能正式載客。
台灣高鐵預計，2027年第3季第1組列車上線，2028年底全數投入營運，待所有新車上線後，尖峰時段發車能力（運能）預估可提升約25%。
台灣高鐵目前尖峰時段單向最高班次為7班，隨著新車全數投入營運後，台灣高鐵今天告訴媒體，雖然理論上系統承載可每5分鐘發一班列車，但實際營運班次仍得視兩大因素而定，包括運能需求、車組數是否充足。
不過，台灣高鐵在新車全面上線之前，連續假期與尖峰時段仍將面臨大量旅客乘車需求挑戰。台灣高鐵表示，明年規劃微幅增班並同步搭配班表調整，讓運能更加符合顧客需求。
在新車尚未投入營運前，儘管整體增班幅度有限，台灣高鐵表示，將針對旅運需求較大時段進行班次調整，明年1月起陸續推出不同運行模式調整，並舉例今年曾在尖峰時段增加「南港-台中」的區間車。
值得注意的是，今年教師節、中秋節及國慶日形成接連3週的連續疏運，台灣高鐵除了擴大早鳥座位數，並在離峰時段推出歷來折扣最深的「5折早早鳥」優惠。
台灣高鐵透露，明年春節疏運期間規劃再推出「早早鳥」優惠，鼓勵旅客多利用離峰時段搭乘，但實際折扣幅度是否比照先前5折，仍有待進一步規劃與公布。
隨著旅運量持續成長，台灣高鐵也觀察到離峰時段逐漸縮短的趨勢，過去平日週二至週四的運量低於週末，但目前週四的旅運量已顯著提升，顯示旅客正逐步調整出遊時間，不再一味集中於週末。
為鼓勵民眾於平日進行國內旅遊，交通部觀光署規劃明年推出平日國旅補助方案。台灣高鐵指出，若民眾善用週間旅遊，不僅有機會享有補助，也可有體驗較佳的旅遊品質，搭乘高鐵時甚至還能享有票價優惠。（編輯：張雅淨）1141218
