高鐵明年新增「不停台中」夜班車！ 楊瓊瓔不忍了 提3要求

立法委員楊瓊瓔就台灣高鐵自明年2月起新增夜間班次、並出現「不停靠台中站」之直達車安排表示嚴正關切。楊指出，台中高鐵站為全線第二大旅運樞紐、且與台鐵新烏日站、捷運綠線三鐵共構，承載中彰投廣大通勤、就醫、就學與商務需求；她對此拋出3訴求，包含要求新增班表應「加停台中」。

台灣高鐵在29日宣布，為因應旅客需求並提升服務品質，2026/2/2起再增班！本次每周增開夜間時段共計6班次南下列車，總班次將達1,134班。同時，新增開車次將採全新停靠模式，包括1985車次：每周一至周五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後不停靠台中站、直達台南站後至左營站。

此外，1575車次：周六晚間10:30自南港站行駛至台中站，中途不停板橋站及苗栗站。考量增班時段已近深夜，台灣高鐵公司特別採用彈性化的停靠模式，縮短桃、竹以及南部地區旅客返家時間，讓北上洽公、聚會、旅遊的民眾返家更快速、便利，歡迎旅客多加利用。

楊瓊瓔表示，直達車確實可縮短北高區間時間，但若一刀切地排除台中停靠，將錯置交通運量、忽視台中高鐵運量需求，對整體公共運輸吸引力、節能減碳與道路壅塞治理都不利。她強調，「台中是全線第二大站，有運量、有轉乘、有區域支撐功能；任何增班方案都應將台中納入核心節點之一。」

楊瓊瓔也提出3點訴求，第一、資訊公開：請交通部與台灣高鐵公司每月公開「各站上下車統計、各車次停靠比、客流量」，並揭露夜尖班次直達效果之評估報告，供社會監督；第二、停靠原則：制定「增班原則」——台中站停靠比應達90–95%以上，直達班次應配合特殊連假時段採行；第三、試辦檢討：直達車先試辦3–6個月，將旅客滿意度、載客率納入KPI，以利規畫調整停靠站點。

楊瓊瓔進一步指出，中部是傳產、科學、工業園區匯聚的關鍵門戶，台中站夜間「順向加停」可讓商務或觀光往返更順暢；同時，保留少量直達服務滿足特定長程需求，才是「兼顧效率與區域平衡」的專業班表設計。

「台中不該被繞過，台中應被『看見』。」楊瓊瓔強調，自己將持續與市府交通局、在地民代與產學界共同督促高鐵公司，以民眾需求為中心的量化班表，守住中部民眾的乘車權益與生活品質。她也呼籲高鐵公司盡速研議各站點運量，於公布新班表前提出台中停靠之調整方案與時程，確保春節與開學前後旅運高峰能順利銜接。

最後，楊瓊瓔表示，交通與城市競爭力緊密相連；她過去在國會持續爭取中部軌道路網、轉乘設施與通學安全，未來也會秉持同樣標準，把運量最大、需求最迫切的台中放在第一位。「班表可以有分歧，原則不能走鐘，新增班次應加停台中。」

