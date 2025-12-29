高鐵明年2月2日起再加開！每周1134班創新高 直達台南只要83分鐘

為因應旅客需求並提升服務品質，台灣高鐵宣布自2026年2月2日起再度增班，本次每週增開夜間時段共計6班南下列車，總班次將達1,134班。



台灣高鐵表示，新增車次採用全新停靠模式，其中1985車次每週一至週五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後，不停靠台中站、直達台南站並終點左營站；1575車次則於週六晚間10時30分自南港站發車行駛至台中站，中途不停靠板橋站及苗栗站

為何採彈性停靠？夜間旅客返家更快速

考量增班時段已近深夜，台灣高鐵特別採取彈性化停靠模式，縮短桃園、新竹及南部地區旅客返家時間。此舉讓北上洽公、聚會、旅遊的民眾返家更快速、更便利。



台灣高鐵提醒旅客，新班表將自2026年1月5日凌晨零時起開放購票，後續日期車票將依預售時程逐日開放，歡迎旅客多加利用。

直達車有多快？台北－台南僅需83分鐘

台灣高鐵表示，1985車次開行後，台北至台南僅需83分鐘、台北至左營僅需95分鐘，提供南部旅客夜間返家的更快選擇。



而週六增開的1575車次，停靠台北、桃園、新竹與台中站，可協助中南部旅客彈性規劃行程、有效分流搭乘。台灣高鐵也提醒旅客，夜間乘車前務必確認停靠站，避免誤乘過站影響行程。

原有車次是否有調整？週五與週日發車時間微調

配合夜間增開班次，原週五及週日開行的南下1563車次，其桃園與新竹站發車時間將進行微調，台灣高鐵呼籲旅客出行前務必確認最新時刻表。



台灣高鐵強調，將持續觀察旅客需求，適時增開班次並優化停靠模式，以提供更順暢的旅運體驗。本次增班後，每週將提供1,134班次（南下566班、北上568班）的服務，創歷年新高。



旅客可透過多元通路購票，包括「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作便利商店、各車站售票窗口及自動售票機等，建議提前訂位、完成取票，以節省寶貴時間。



