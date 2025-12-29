高鐵明年2/2再增班「首開台北-高雄直達車」 1/5起開放預購

高鐵公司宣布增加夜間南下6班次。本報資料照片



台灣高鐵今（12/29）表示，因應旅客需求並提升服務品質，自明年2月2日起再增班，每週增開夜間時段6班次南下列車，其中1985車次從雙北直奔台南、高雄，是首度不停台中站的列車，新班表將於明年1月5日凌晨零時起開放購票，後續日期之車票依預售時程逐日開放預購。

高鐵公司指出，考量增班時段已近深夜，因此採用彈性化的停靠模式。1985車次為每週一至週五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後不停靠台中站、直達台南站後至左營站，讓台北至台南間行車時間縮短至83分鐘、台北至左營間則為95分鐘，提供台南、高雄二地旅客更快、更多的選擇。

高鐵公司表示，另一增開的1575車次，為週六晚間10:30自南港站發車後，中途停靠台北站、桃園站、新竹站及台中站，不停板橋站及苗栗站，縮短桃、竹旅客返家時間。

高鐵公司提醒，配合夜間增開班次，原於週五及週日開行之南下1563車次，桃園、新竹站將微調發車時間，前者為晚間10時28分、後者為晚間10時39分，請旅客留意。

高鐵公司指出，增開班次後，總班次將達到1134班，包括南下566班、北上568班，旅客可多加利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機等購票。

