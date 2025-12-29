高鐵明年2/2起再增班！首開「台北－高雄」直達車 下週一開放預購

為因應旅客需求並提升服務品質，台灣高鐵今（29）天宣布明年2月2日起再增班，每週增開夜間時段共計6班次南下列車，包含週一至週五的1985車次，以及週六的1575車次，一週總班次將達1134班。其中1985車次首度開放台北直達高雄，以縮減旅客往返時間，新班表將自下週一（1/5）凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵公司說明，此次新增開車次將採全新停靠模式，其中1985車次，每週一至週五晚間10點自南港站發車，停靠台北及板橋站後不停靠台中站，直達台南站後至左營站；1575車次則是週六晚間10點30分自南港站行駛至台中站，中途不停板橋站及苗栗站。

考量增班時段已近深夜，高鐵公司特別採用彈性化的停靠模式，縮短桃、竹以及南部地區旅客返家時間，讓北上洽公、聚會、旅遊的民眾返家更快速、便利。此外，為配合本次夜間增開班次，原於週五及週日開行之南下1563車次，桃園、新竹站將微調發車時間，敬請旅客特別留意。

明年2/2南下增開班次時刻表。圖／翻攝自台灣高鐵公司官網

台灣高鐵公司指出，1985車次開行後，讓台北至台南間行車時間縮短至83分鐘、台北至左營間則為95分鐘，提供台南、高雄二地旅客晚間自台北返家有更快、更多的選擇；而週六增開的1575車次，自南港站發車後，中途停靠台北站、桃園站、新竹站及台中站，同樣可以達到讓中、南部都會區旅客彈性規劃行程、分流搭乘的效果。台灣高鐵也呼籲旅客，夜間乘車前務必特別注意所搭乘班次的停靠站，避免誤乘過站耽誤行程。

台灣高鐵公司表示，將持續觀察旅客需求，適度增開班次並優化班表停靠模式，以期更加貼近旅客需求，本次增班後總計每週將提供1134班次的旅運服務（南下566班、北上568班），新班表將自明年1月5日（一）凌晨0時起開放購票，後續日期的車票則依預售時程逐日開放預購。

