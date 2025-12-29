高鐵明年2/2起每周夜間南下增６班「全新版直達車」 1/5零時開賣

台灣高鐵今（29）日表示， 2026年2月2日起再增班，每周增開夜間時段南下列車共計6班次，新班表將於1月5日凌晨0時起開放購票。（圖：台灣高鐵官網）

台灣高鐵今（29）日表示，因應旅客需求並提升服務品質，2026年2月2日起再增班，每周增開夜間時段南下列車共計6班次，總班次將達1,134班，新班表將於1月5日凌晨0時起開放購票，後續日期的車票則依預售時程逐日開放預購。

高鐵公司表示，此次增開車次將採全新停靠模式，包括1985車次每周一至周五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後不停靠台中站、直達台南站後至左營站；1575車次周六晚間10時30分自南港站行駛至台中站，中途不停板橋站及苗栗站。

高鐵公司指出，考量增班時段已近深夜，特別採用彈性化的停靠模式，縮短桃、竹以及南部地區旅客返家時間，讓北上洽公、聚會、旅遊的民眾返家更快速、便利。

高鐵公司指出，1985車次開行後，讓台北至台南間行車時間縮短至83分鐘、台北至左營間則為95分鐘，提供台南、高雄旅客，晚間自台北返家有更快；而周六增開的1575車次，自南港站發車後，中途停靠台北站、桃園站、新竹站及台中站，可讓中、南部旅客彈性規劃行程，達分流搭乘的效果。

高鐵公司也提醒，此次增班後，總計每周將提供1,134班次的旅運服務（南下566班、北上568班），另配合此次夜間增開班次，原於周五及周日開行的南下1563車次，桃園、新竹站將微調發車時間。