高鐵明年2/2起每週增6班次 首開「不停台中」直達車
〔記者蔡昀容／台北報導〕因應旅客搭乘需求，台灣高鐵2026年2月2日起再增班，每週夜間時段增開6班次南下列車，週一至週五1985車次、週六1575車次；其中1985車次是高鐵通車以來，首次不停靠台中站的直達車。新班表2026年1月5日凌晨零時起開放購票，總班次將達1134班次。
高鐵說明，增開班次將採全新停靠模式。1985車次每週一至週五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後，不停靠台中站，直達台南站後至左營站；1575車次每週六晚間10時30分自南港站行駛至台中站，中途不停板橋站及苗栗站。
高鐵通車以來的直達車車次，多數停南港、台北、板橋、台中、左營，部分車次增停台南，或是不停板橋。1985車次是高鐵首次開「不停台中」的直達車。
高鐵觀察，南部旅客平常日商務活動若到較晚時段，會有更迅速自台北返回台南、高雄的需求，因此加開1985車次，以直達車模式運行，台北至台南間行車縮短至83分鐘、台北至左營間為95分鐘。
至於台中以北的旅客，則加開1575車次，以因應越來越頻繁的週末大型活動，同時也提供中南部都會區旅客彈性規劃行程、分流搭乘的選擇。
另外，配合夜間增開班次，原於週五及週日開行的南下1563車次，桃園、新竹站將微調發車時間，敬請旅客留意。
新班表2026年1月5日凌晨零時起開放購票，後續日期車票則依預售時程逐日開放預購。
更多自由時報報導
流星？ 中南部驚見青綠火球劃過夜空 粉專「台南式」推測真相
屏東青年自製地震預警廣播 竹田這村比國家警報還快
圖解跨年天氣！中南部元旦有望迎日出 週末冷氣團下探11度
54個碩博班招生掛蛋！頂大也難倖免
其他人也在看
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 63
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 3 小時前 ・ 11
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 6 小時前 ・ 423
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 49
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
靠日籍「三本柱」賺爛 美媒點出道奇外野手投資他最虧
MLB（Major League Baseball，美國職業棒球大聯盟）道奇隊精準投資日籍「三本柱」，不僅帶動戰績成長，也讓球隊營收同步攀升。不過實際上，道奇陣容中仍存在幾筆錯誤投資，包括年薪 1700 萬美元的外野手康佛托（Michael Conforto），以及年薪 1259 萬美元的終結者史考特（Tanner Scott）。太報 ・ 2 小時前 ・ 3
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 4
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 79
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 66
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 82
中職／喪妻後快速回到球場！ 魔鷹：如果放棄，太太不會原諒我
台鋼雄鷹魔鷹成為近年來中職代表性洋砲，不過今年季中遭遇喪妻之痛，外界認為可能會返鄉療傷處理私事，然而他還是留在台灣待到季末，明年台鋼雄鷹即便缺少洋將優待，仍續約洋砲魔鷹，近日他接受專訪透露喪妻後，仍願意在台灣打拚的原因「如果我放棄，我的太太不會原諒我」，魔鷹勉勵遇到同樣悲痛的人「當你記得他們美好時光，他們就還活著！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
韓國瑜稱主政者為當今聖上 陳揮文酸「這句」
政治中心／楊佩怡報導日本媒體《讀賣新聞》近日披露，暗網流出3段錄音內容，指稱中國解放軍曾有意介入該次選舉、協助韓國瑜勝選。不料此報導卻讓立法院長韓國瑜強烈反彈，立刻在臉書發文質疑「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」。對此，資深媒體人陳揮文直言「如果賴清德真的稱帝？我們還可以上網開直播寫臉書，批評他、消遣他嗎？」。民視 ・ 5 小時前 ・ 229
「開局即打」! 共軍突襲環台軍演「正義使命-2025」 這「4大特點」要小心.....
[Newtalk新聞] 共軍東部戰區今（29）日清晨突襲式宣布，自即日起對台灣周邊實施名為「正義使命-2025」的大規模環台軍事演習。演訓範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南、東南及台灣以東海空域，出動陸、海、空、火箭軍等多軍兵種。東部戰區並第一時間發布演習區域示意圖，將台灣周邊劃分為 5 個主要演訓區，並展示實彈射擊與聯合作戰動態。 東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，演習重點包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣周邊海空域，旨在檢驗快速機動、立體布勢及聯合作戰能力。施毅強調，此次演習是對「台獨分裂勢力」與「外部干涉勢力」的警告，宣稱屬於「捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。 中國官媒報導稱，演習涵蓋台灣海峽中部、北部、南部及東部外海，並以「開局即打」的方式進行實彈射擊，強調演習從一開始就展現全時待戰、隨時由訓轉戰的能力。專家指出，這次演習比 2022 年圍台演習更接近台灣本島，顯示共軍在封控與聯合突擊上的能力有所提升。 解放軍東部戰區9點半發表的主題海報《正義之箭 內控外驅》。 圖:翻攝自環球網 中國學者指出，演習特別突顯「內線封控、新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 32
福原愛再婚「泡溫泉發現懷孕」 媽媽聞好消息反應曝光
日本前桌球選手福原愛日前公開再婚懷孕的消息，掀起台、日、陸網友熱議，前夫江宏傑也透過經紀人表示「祝福」。而29日又有新的訪談內容出爐，福原愛再透露發現懷孕的過程，也曝光媽媽得知好消息的反應。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 24
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 214
西門町店面再寫每坪870萬元高成交價！連鎖餐廳2.5億元買2層樓透天
西門町店王換人當！據台北地政雲揭露，萬華區成都路一處屋齡逾70年的老店面，總坪數約60.6坪，3月下旬以每月總價45萬元出租，換算租金單價約7,425元，為西門商圈乃至於萬華區今年截至目前為止，租金總價與單價最高之交易。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 6