高鐵明年2/2起每週夜間時段增開6班次南下列車

記者李佩玲／臺北報導

台灣高鐵今（29）日宣布，明年2月2日起，每週增開6班次夜間時段南下列車，且新增開車次將採全新停靠模式，包括自南港站發車，停靠臺北及板橋站後不停靠臺中站，直達臺南站及左營站等模式，新班表將自明年1月5日凌晨零時起開放購票，後續日期車票則依預售時程逐日開放預購。

高鐵說明，新增開車次將採全新停靠模式，包括1985車次每週一至週五晚間10時自南港站發車，停靠臺北及板橋站後不停靠臺中站、直達臺南站後至左營站；1575車次週六晚間10時30分自南港站行駛至臺中站，中途不停板橋站及苗栗站。

高鐵指出，1985車次開行後，臺北至臺南間行車時間可縮短至83分鐘、臺北至左營間則為95分鐘，提供臺南、高雄2地旅客，晚間自臺北返家有更快、更多的選擇。此外，配合此次夜間增開班次，原於週五及週日開行的南下1563車次，桃園、新竹站將微調發車時間，請旅客特別留意。

高鐵明年2月2日起，每週增開6班次夜間時段南下列車。（本報資料照片）