高鐵明起新制！提早搭車超過1小時沒換票不給過 1情況有彈性

11月10日起，對號座旅客若提早1小時以上乘車，須先換票才能進站規定。 圖：台灣高鐵公司／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 不少民眾搭乘高鐵時，因臨時變更行程，常會提前改搭其他班次自由座，若未換票，原本預訂的對號座位無法釋出，造成嚴重浪費。台灣高鐵公司宣布，自明天起，對號座旅客若要「提前超過1小時」搭乘列車，須先換票，否則將無法進站乘車，視情況有彈性權宜空間。

高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千多個座位浪費，累計每月超過6萬個，一年等同有72萬個空座位無法讓其他人購票使用，已嚴重影響有對號座需求者的權益。自明天10日起，高鐵旅客若提前超過1小時搭乘，必須先完成換票手續，否則無法通過閘門乘車。

廣告 廣告

高鐵公司表示，在實施初期，各車站將特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，縮短旅客等候時間；持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購。此外，旅客若有個人特殊因素(如緊急醫療需求、家人突遭變故等)可主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。

依據《旅客運送契約》第17條，高鐵對號座車票限票面所載日期、車次及區間有效。高鐵公司指出，考量提前超過1小時的旅客通常有足夠時間辦理換票，因此此類情況將嚴格執行規定。但若旅客僅提前1小時內改搭其他班次自由座，仍有彈性空間，不在此次規範範圍內。

高鐵公司提醒旅客，若遇緊急醫療狀況或家庭突發事件等特殊情況，請主動向車站人員說明。若提早超過一小時進站搭車應先辦理換票，以利座位釋出，讓更多旅客能順利購得車票、提升整體乘車品質。









查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)鹽酥雞攤驚見「料理鼠王」 30公分大老鼠狂嗑食材 衛生局急查辦

金門醫院出包！1歲嬰流感疫苗打成A肝 家屬PO文怒轟「離譜」