高鐵春節加班車1/16開賣 台鐵尖峰時段幾近全滿

農曆春節返鄉與出遊需求湧現，鐵路運輸疏運規畫全面啟動。台灣高鐵春節疏運期訂於2月13日至2月23日，為期11天，車票自1月16日凌晨0時起開放預購；台鐵公司已經開放春節假期訂票，西部幹線部分長途列車尖峰時段，訂位狀況逐漸升溫。

春節連假自2月14日至2月22日共9天，高鐵提前1日(2/13)展開疏運並延後收尾，11天期間共加開395班次列車，整體旅運班次達2,162班。加開班次含南下170班、北上225班，各車次依需求配置2至9節不等的自由座車廂，提升尖峰時段運能與彈性調度空間。

加開班次車票自1月16日開賣，民眾可透過「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、合作便利商店、各車站售票窗口及自動售票機一次完成預購。由於疏運期間對號座需求高，建議旅客及早安排行程、完成訂位並提早取票；如須提早搭車，應先行辦理換票以利座位釋出。

為分散人潮並引導旅客避開尖峰時段，高鐵於年節期間祭出離峰早鳥優惠，指定車次票價5折、8折或9折限量折扣。累計11天共安排617班早鳥車次，提供逾8萬4,000個優待座位，且每日均有限量5折票，鼓勵旅客彈性調整出發時間。

在營運安排上，春節疏運期間另規畫27班延後收班列車，均於晚間12時後抵達端點站，最晚至凌晨1時；同時安排2班提早發車列車，最早清晨5時45分發車。高鐵提醒，搭乘深夜或清晨班次的旅客，應事先留意往返車站的交通接駁安排。

台鐵公司已於今(14)日零時起，開放2月13日至2月23日的全線訂票，截至今日上午9時止，累計完成訂購11萬9,126筆、20萬4,249張車票，訂票過程順利。旅客完成訂票後，須於2天內完成取票或付款，逾期未取車票將於1月16日上午9時重新銷售。

從目前訂票狀況來看，西部幹線部分時段已出現座位集中消化情形。台北往高雄方向，2月13日晚間至2月14日下午的長途自強號僅餘零星座位；高雄往台北方向，2月21日中午至2月22日下午同樣呈現類似情況。其餘時段仍有餘位，旅客可留意退、換票釋出狀況。

此外，台鐵於2月13日、2月14日、2月21日及2月22日加開的實名制列車，將自1月15日零時起，開放設籍花蓮縣、台東縣的現住人口，以及身分證字號首碼為U或V者及其配偶、直系一親等親屬訂票，協助東部民眾返鄉。

