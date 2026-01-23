高鐵春節後加開12班返校優惠列車 票價5折下週開賣

為鼓勵大學生利用疏運空檔搭車返校，高鐵宣布2月24、25日加開南北向共12班次5折優惠列車。（本刊資料照）

考量今年農曆春節跟228連假疏運僅相隔2天，高鐵為鼓勵大學生利用疏運空檔搭車返校開學，除原本優惠車次外，再加碼南北向共12班次5折優惠列車，自下週二（27日）凌晨0時起開放購票。

高鐵表示，今年春節疏運與和平紀念日疏運僅相隔2天，為鼓勵大學生多利用疏運空檔搭高鐵返校，特別規劃於2月24、25日（週二週三），除原適用5折、75折或88折的大學生優惠車次，再加碼提供南下、北上各3班，共12班次「大學生開學返校5折優惠列車」，自1月27日凌晨0時起開放購票。

高鐵表示，適用大學生優惠的各車次車票，除了可透過高鐵網路訂票系統預訂，也可使用「T -EX行動購票」APP、高鐵合作的便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

高鐵提醒，使用大學生優惠的旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查），以免影響優惠權益。詳細資訊及相關規定，敬請參考優惠網頁。

