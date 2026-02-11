高鐵春節新服務！自由座等候時間「即時預測」LINE TODAY也能查

台灣高鐵 x LINE TODAY推出春節限定燈號預估服務。 圖：取自台灣高鐵臉書

[Newtalk新聞] 春節連續假期返鄉人潮湧現，台灣高鐵公司推出限定「自由座等候時間」預估燈號服務！民眾除可透過高鐵官方網站或App，也能使用LINE TODAY「生活頻道」預先掌握各站自由座的預估等候時間，以減省時間。

台灣高鐵今日公告，將與LINE TODAY合作共同推出春節疏運期間限定的「自由座等候時間」預估燈號公共服務，民眾可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App以及點選LINE TODAY生活頻道查詢即時的自由座資訊，預先掌握當日各站預估的排隊等候時間，並優先選擇綠色燈號的時段搭車，避開尖峰人潮、節省時間。

台灣高鐵指出，本次服務項目依據歷年疏運經驗與近20年大數據資料，並結合AI預測模型。旅客可於每日營運前30分鐘，查詢當日全線各站、全天自由座預估排隊等候狀況，並搭配當日即時售票狀況，滾動式調整確保資訊即時更新。

台灣高鐵表示，預估方式依自由座旅客抵達車站至上車所需排隊等候時間計算，以每20分鐘為一級、共分五級，更以綠/黃/紅三種顏色呈現：預估等候20分鐘內，先以1個綠燈表示；預估等候20~40分鐘為2個黃燈、40~60分鐘為3個黃燈；預估等候60~80分鐘改為4個紅燈，80分鐘以上則為5個紅燈。

此外，台灣高鐵今年也將於台北站及台中站成立前進指揮所，針對自由座人潮進行即時監控，並與台鐵以及國道客運保持橫向聯繫，必要時將啟動「運具聯防」機制，適度將高鐵台中站的旅客，移轉搭乘台鐵或國道客運的加班車。

台灣高鐵與LINE TODAY合作，民眾可於春節期間點選LINE TODAY生活頻道查詢即時的自由座資訊。 圖：台灣高鐵公司/提供

旅客可透過LINE TODAY「生活頻道」預先掌握當日各站預估自由座排隊等候時間。 圖：台灣高鐵公司/提供

高鐵自由座等候時間服務，每20分鐘為一級、共分五級，並搭配綠黃紅三種顏色提醒。 圖：台灣高鐵公司/提供