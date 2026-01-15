高鐵春節早鳥票準備開搶 限量5折優惠、購票方式看這篇
【緯來新聞網】台灣高鐵公司將自1月16日凌晨0時起，開放2026年春節期間車票預購。此次春節疏運為期11天，自2月13日至2月23日，總計提供2162班次列車服務，並加開395班次列車，包含南下170班、北上225班，以疏解返鄉與出遊人潮。
高鐵春節早鳥票開賣。（圖／Google Maps）
根據台灣高鐵公司公告，旅客可透過「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、便利商店、各車站售票窗口及自動售票機，一次完成整段春節疏運期間的車票購買。高鐵提醒，春節期間人潮眾多，建議旅客儘早訂位並完成取票，以利順利搭乘。
為鼓勵提早規劃行程，高鐵在離峰時段提供早鳥優惠，指定車次享有5折、8折與9折限量票價。總計11天疏運期間將釋出617班車、約8萬4000個早鳥座位，每日均有限量5折票供民眾搶購。
高鐵春節早鳥票開賣。（圖／台灣高鐵提供）
疏運期間，高鐵也將公告對號座「熱銷車次」，供旅客購票前查詢剩餘座位資訊。另規劃27班延後收班列車與2班提早發車列車，最晚車次可行駛至凌晨1時，最早發車時間為清晨5時45分。高鐵建議旅客事先安排車站接駁，以配合車次時間。
針對持有定期票與回數票的旅客，高鐵公司說明，2月14日至2月22日國定假日期間，仍開放自由座搭乘，並自2月23日起，自動展延票券效期，以補足假期限制期間。例如，原效期為1月20日至2月18日者，經展延後可使用至2月27日。
高鐵也建議雙北地區旅客可多利用南港站進出，避開熱門時段人潮。各車次均配置2至9節自由座車廂，乘客可依車站資訊顯示系統查詢自由座分佈與停靠站。自由座旅客亦可透過手機藍牙功能搭配「T-EX行動購票」App，即時購票與進站搭車。
春節期間，其餘優惠專案如「大學生優惠」、「商務車廂限量升等」持續適用，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等活動暫停。旅客可至高鐵企業網站查詢「購票資訊→購票優惠」了解詳情。
