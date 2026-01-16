高鐵春節疏運今開賣！1小時狂銷70萬張「創歷年新高」

台灣高鐵春節疏運於今日凌晨零時開賣後1小時，已完成近70萬張訂位。 圖：翻攝自台灣高鐵粉專 (資料照)

[Newtalk新聞] 台灣高鐵2026年春節疏運車票於今(16)日凌晨零時開賣，訂票情況熱絡。開賣後1小時即完成近70萬張訂位。統計至上午8時，累計完成訂位數已達82萬6千餘張，較去年同期增加9萬2千餘張，成長逾12.5%。

台灣高鐵公司指出，春節疏運於今日凌晨零時開賣後1小時，已完成近70萬張訂位，較去年春節疏運開賣第1小時的66萬張，增加近4萬張車票訂位，創歷來開賣最高紀錄。統計至今日上午8時，總計訂位數達82萬6千餘張車票，較去年同期73萬4千餘張，增加9萬2千餘張，成長逾12.5%。

高鐵公司表示，為因應春節疏運開賣，已提前調整訂位系統，最多可同時容納3萬8千4百人上線，凌晨開放訂位後，4分鐘完成5萬8千餘張車票訂位，至12分鐘內完成17萬2千餘張車票訂位，至22分鐘內完成約26萬8千餘張訂票，至32分鐘有37萬4千餘張完成訂位。高鐵公司將持續派員監測各通路訂票狀況。

高鐵公司呼籲旅客，春節期間多利用離峰時段、分流搭乘，特別於11天疏運期間、離峰時段規劃617班、8萬4千餘個座位的「早鳥優惠」，限量提供 5折、8折或9折優惠，且每天都有早鳥5折車次。

