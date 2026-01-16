高鐵春節疏運創歷來最高紀錄！1小時70萬張

▲高鐵春節疏運車票今日凌晨開賣。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 高鐵農曆春節期間車票在今（16）日凌晨0時開賣，不少人熬夜守在電腦以及手機前，沒想到部分官網、APP遇到當機。高鐵表示，春節疏運今（16）日凌晨零時開賣後1小時，順利完成70萬張訂位，創歷來開賣最高紀錄。截至上午8點總訂位數跟去年同期相比成長逾12.5%。

台灣高鐵表示，因應春節疏運開賣，高鐵公司提前調整訂位系統，最多可同時容納3萬8千4百人上線，今日凌晨開放訂位後，4分鐘即完成5.8萬張車票訂位，至12分鐘內完成17.2萬張車票訂位，至22分鐘內完成約26.8萬張訂票，至32分鐘有37.4萬張完成訂位。高鐵公司派員持續監測各通路訂票狀況，讓旅客都能順利完成訂票。

根據統計，開賣後1小時順利完成70萬張訂位，較去年春節疏運開賣第1小時66萬張，增加完成近4萬張車票訂位，創歷來開賣最高紀錄。統計至今日上午8時，總計訂位數達82萬6千餘張車票，亦較去年同期73萬4千餘張，增加9萬2千餘張，成長逾12.5%。

高鐵公司呼籲旅客，春節期間多利用離峰時段、分流搭乘，特別於11天疏運期間、離峰時段規劃617班、8萬4千餘個座位的「早鳥優惠」，限量提供 5折、8折或9折優惠，且每天都有早鳥5折車次，敬請旅客多加利用離峰時段享受超值、舒適的高鐵旅程。

春節疏運期間，高鐵規劃27班延後收班列車，均於晚間12時後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達）；另有2班提早發車列車（最早清晨5時45分發車），請搭乘延後收班及提早發車車次的旅客，預先留意/安排往返車站交通接駁，以確保行程順暢。

