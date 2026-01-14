高鐵春節疏運加開395班次 1/16起開放購票

記者李佩玲／臺北報導

今年春節連假共有9天，為服務旅客返鄉及出遊需求，台灣高鐵公司今（14）日宣布，將於2月13日至23日規劃為期11天的春節疏運，期間加開395班次列車（南下170班、北上225班），總計11天提供2162班次列車，並自1月16日凌晨零時起開放購票。

高鐵表示，今年春節特別在離峰時段規劃早鳥優惠，提供指定車次5折、8折或9折限量折扣，總計11天疏運期間共提供617班、8萬4千餘個早鳥座位，且每天都有限量早鳥5折優惠。同時於離峰時段維持「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用。

春節疏運期間，高鐵也規劃27班延後收班列車，均於晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達）；另有2班提早發車列車（最早清晨5時45分發車），民眾可多加利用。為方便旅客規劃行程，高鐵網站持續公告疏運期間對號座「熱銷車次」，旅客購票前可預先查詢還有空位的車次；高鐵提醒，春節疏運期間購票及乘車人潮眾多，請搭乘對號座的旅客盡早規劃行程，預先訂位並提早完成取票；對號座旅客若有提早搭車需求，請先行換票，以利座位釋出。

高鐵表示，疏運期間，各車次均配置2至9節不等的自由座車廂，自由座旅客到站後，可留意車站旅客資訊顯示系統上的自由座資訊，掌握各車次自由座車廂配置及停靠站。另建議自由座旅客當日到站後開啟手機藍牙，使用「T－EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省排隊購票時間。

高鐵春節疏運加開395班次列車服務旅客返鄉及出遊需求。（本報資料照片）