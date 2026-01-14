高鐵春節疏運1/16開搶！連11天加開395班次、27列車延後收班

高鐵公司指出，2月13日至23日規劃為期11天的春節疏運，期間加開395班次列車。 圖：取自台灣高鐵臉書

[Newtalk新聞] 農曆春節即將到來。高鐵公司指出，2月13日至23日規劃為期11天的春節疏運，期間加開395班次列車，南下170班、北上225班，總計11天提供2,162班次列車的旅運服務，並規劃27班列車延後收班。1月16日開始訂票。

台灣高鐵公司表示，為服務春節旅客返鄉團圓及年假出遊的需求，自2月13日至23日規劃為期11天的春節疏運，期間加開395班次列車，南下170班、北上225班，總計2,162班次列車的旅運服務。旅客可自1月16日凌晨0時起開始訂票。

廣告 廣告

此外，今年春節除了離峰時段維持「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案外， 也特別在離峰時段規劃早鳥優惠，提供指定車次5折、8折或9折限量折扣，總計11天疏運期間提供617班、8萬4千餘個早鳥座位，越早訂位越有機會享受更低的優惠。

且台灣高鐵於春節疏運期間，特別規劃27班延後收班列車，均於晚間12點後抵達端點站，最晚至凌晨1時抵達；另有2班提早發車列車，最早清晨5時45分發車。

最後高鐵公司特別提醒，持定期票或回數票旅客，於2月14日至22日國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，台灣高鐵公司並將特別自2月23日起依效期重疊天數自動展延效期，即有效期間含春節國定假日期間者，將自2月23日或原效期截止日起展延效期。例如，原定期票30天效期為1月20日至2月18日，經展延後優惠效期可延長至2月27日。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

把握本週回暖！下週強冷空氣報到 專家揭3大特徵：強度上看寒流

高鐵台南站首例民眾落軌身亡！網：人生第一次搭倒著開高鐵