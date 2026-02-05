高鐵春節疏運11天服務不中斷 陳世凱親赴南港站慰勞同仁

交通部長陳世凱慰勞高鐵北區行車控制中心同仁。（交通部提供／蔡明亘台北傳真）

交通部長陳世凱慰勞高鐵北區行車控制中心同仁。（交通部提供／蔡明亘台北傳真）

春節假期將至，台灣高鐵規畫為期11天疏運，確保服務不中斷。交通部長陳世凱今赴高鐵南港站，對第一線同仁表達感謝，除發放春節紅包提前拜年，增添過年氣氛，特地準備飲料、點心等下午茶，慰勉堅守崗位的「交通人」，盼春節疏運平安順利。

陳世凱表示，感謝同仁在春節返鄉高峰前夕，全力投入疏運整備工作，確保列車安全與旅客服務品質。他說，春節是國人團圓的重要時刻，也是交通運輸最繁忙的期間，高鐵肩負大量返鄉及出遊旅運需求，加開許多班次服務旅客，第一線同仁輪班隨時待命相當辛勞，大家得捨棄與家人團聚的機會，這份奉獻精神非常令人感動。

廣告 廣告

陳世凱提到，高鐵要持續加強人力調度與應變，確保列車準點、安全運行，提供旅客順暢的乘車體驗，交通部也會與各單位密切合作，全面守護春節疏運順利進行。最後再次感謝所有「交通人」，因為大家的付出與努力，讓返鄉團圓的路更加平安溫暖。

台灣高鐵公司指出，春節疏運期間，高鐵加開395班次列車（南下170班、北上225班），總計11天提供2,162班次列車的旅運服務。亦特別規劃27班延後收班列車，均於晚間12點後抵達端點站、2班提早發車列車，歡迎旅客多加利用。

更多中時新聞網報導

澳網》喬帥vs.阿卡 相差16歲老少爭冠

春節大魚大肉 營養素助校正回歸

陳美鳳合作畢書盡 砸7位數備戰袍