高鐵春節票搶翻！網崩潰搶不到票 內行曝神招秒買成功

春節高鐵訂票16日凌晨開賣，網友哀號系統卡頓難搶票，有內行網友選擇超商ibon機台購票，1分鐘內完成訂票流程，順利買到早鳥票。（示意圖／報系資料照）

2026年春節高鐵車票一開賣即爆量，網路上哀號聲不斷，不少人凌晨守在電腦前卻頻遭系統卡頓、畫面轉圈，有人搶了40分鐘才買到非熱門時段的票，痛批「史上最難搶」。不過也有內行人分享撇步，只靠兩個方法，超商機台與語音訂票，就在1分鐘內輕鬆買到理想車票，形成強烈對比。

高鐵返鄉車票於16日凌晨開放預訂，大批網友湧入訂票系統，導致APP與官網難以登入，甚至有人凌晨12點40分才成功進入系統，卻依然無法完成訂票。社群平台Threads上湧現大量留言，直呼「等了一整年，結果搶票比上班還累」、「一早還要上班，根本沒靈魂」、「網站跟APP一直當，根本超爛」、「等了40分鐘只買到冷門時間」。

面對搶票困境，有網友選擇改用其他管道，成功搶到票的速度驚人。有人分享：「幫爸媽買票時，線上系統轉圈40分鐘都沒用，結果走去超商ibon機台，1分鐘就買到票」、「還挑到九折的早鳥優惠車次」、「完全不卡、操作超順」。還有網友表示，使用旅遊平台如Klook購票，也順利完成訂位。

另一項被熱推的技巧是使用高鐵APP的「語音訂票」功能。只需開啟語音系統，說出乘車日期、起訖站、車次與需求，例如「2月7日，台北到高雄，車次123，靠窗全票一張」，系統即會列出符合條件的班次，旅客僅需依指示完成預定與付款，整體流程在1分鐘內完成，大幅節省等待時間。

對此，高鐵公司強調，為因應春節疏運需求，已提前優化訂位系統，最大同時可容納3萬8400人上線。官方統計指出，訂票開放後4分鐘內即完成5萬8千餘張訂票，12分鐘累計達17萬2千餘張，22分鐘內達26萬8千餘張，至32分鐘時更突破37萬4千張。高鐵表示，將持續監控各通路系統，確保民眾訂票流程順利。

此外，春節疏運期間也推出「早鳥優惠」，共規劃617班、提供超過8萬4千個座位的優惠票價，包含5折、8折與9折票種，每日均有5折班次，鼓勵旅客選擇離峰時段分流搭乘，提升整體運能與乘車品質。

