高鐵春節訂位近8成 交通部籲多利用臺鐵或客運

記者李佩玲／臺北報導

長達9天的春節連假即將到來，截至2月9日，台灣高鐵總訂位數已達79.5％，交通部今（10）日表示，高鐵預估2月18至20日臺中至臺北為運量最高峰，已請高鐵於臺中站成立前進指揮所，並請臺鐵及公路局派員進駐，為運具聯防預先備好因應措施，建議民眾可多加利用國道客運及臺鐵。

交通部說明，2月13至22日期間，國道客運路線自臺中地區前往雙北地區計有11條，其中有8條路線行經臺中車站、2條路線行經豐原與1條路線行經臺中港，各路線班距30分至2小時不等，目前國道客運運能相當充足，各路線提供票價6折優惠，打折後只要160至210元，且登錄TPASS2.0＋後搭乘2次以上再享最高30％的回饋金，最低可享42折優惠。臺鐵部分，2月12日至23日期間，臺中地區往臺北每日開行約45班次以上（含區間車），下午尖峰時間每小時預計提供4至6班次，全力投入疏運作業。

因應高鐵臺中站2月18至20日旅運尖峰，交通部已請高鐵於臺中站成立前進指揮所，並請臺鐵及公路局派員進駐，為運具聯防預先備好因應措施。當高鐵臺中站人潮管制燈號變更為黃燈時，進行月台人潮管制及請臺鐵、國道客運準備啟動協助疏運；當燈號變為紅燈時，進行付費區人潮管制及啟動臺鐵對號座增停新烏日站、加開班次。另國道客運並已備妥車輛，必要時機動調度開設臺中－臺北臨時客運直達路線支援疏運。

春節連假將至，截至2月9日高鐵總訂位數已近8成。（本報資料照片）