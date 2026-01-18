高鐵春節訂票大當機！網崩潰刷1小時買不到票 內行「2技巧」1分鐘輕鬆搶到位

高鐵春節疏運班次於16日凌晨開放預訂，官網及APP陷入癱瘓，網友分享2技巧順暢購票。圖／翻攝畫面

高鐵春節疏運班次於16日凌晨開放預訂，不過網友紛紛抱怨，還沒凌晨，高鐵官方系統就開始「轉圈圈」，到了訂票時間更是刷了將近1小時才進入系統，最終仍買不到一張高鐵票；對此，網友分享2招買票技巧，不用熬夜、上網人擠人就能取得票證。

高鐵返鄉車票於16日凌晨開放預訂，因瞬間湧入大批網友訂票，包括官網及APP癱瘓，網友紛紛抱怨「不用動腦就一直重複按查詢、確定，反正最終也買不到」、「等到凌晨0時40分才成功進入系統」，甚至進入系統後僅能買到極早或極晚班次。

廣告 廣告

開啟「語音訂票系統」，明確說出乘車日期、出發及目的地、車次、票種數量及座位偏好，即可付款完成訂票流程。圖／翻攝畫面

對此，一名網友分享自己購票妙招，首先開啟「語音訂票系統」，明確說出乘車日期、出發及目的地、車次、票種數量及座位偏好，最快只要1分鐘即可付款完成訂票流程；不過有網友質疑，當APP訂票顯示系統忙碌中，語音訂票系統「一樣掛」，另名網友則推薦至「7－11使用ibon機台」操作，出門購票至返家僅10分鐘，相當順暢，笑說「以後不只演唱會門票，就連返鄉票也都要去ibon搶」、「你講出來以後怎麼用ㄚ」擔憂未來搶票更加困難。

高鐵公司則回應，為因應春節疏運需求，已提前優化訂位系統，最大可同時容納3萬8400人上線，根據官方統計，高鐵訂票系統開放後4分鐘，即完成5萬8千餘張訂票，12分鐘累計達17萬2千餘張，22分鐘內達26萬8千餘張，至32分鐘時更突破37萬4千張；高鐵強調，將持續監控各通路系統，確保民眾訂票流程順利。



回到原文

更多鏡報報導

殺豬宴變搶飯現場！網紅開百桌邀客湧進5萬人 遭警約談關切

1股就能領股東紀念品！網曝高CP公司名單：適合家庭 「這張」現正便宜慢了就沒

乞丐超人新選擇！唐吉訶德便當熟食下殺5折、肉品買1送1 貼標時段曝

遭政府追回上萬元租金補貼！一票房客崩潰：不知政策溯及既往...猶如強盜