高鐵春節訂票1/16起跑！過年11天早鳥優惠、離峰5折票…高鐵春節時刻表、過年疏運時間出爐

高鐵春節車票什麼時候搶？高鐵加開多少班次？高鐵春節時刻表一次看！距離農曆新年僅剩1個月，高鐵公司宣布規劃為期11天的春節疏運，期間加開395班次的列車，總共提供2162班次列車以利疏運。

距離農曆新年僅剩1個月，高鐵公司為服務旅客返鄉、年假出遊需求，宣布規劃為期11天的春節疏運期，加開395班次列車。春節疏運期間的車票，自周五(1/16)凌晨零時起，開放預訂。

春節疏運加開395班次 搶票時間看這裡

此次春節連假有9天，高鐵公司在2月13日(周五)至2月23日(周一)，規劃長達11天的春節疏運，期間加開了395班次列車，分別為南下170班、北上225班，春節疏運期間共提供2162班次的旅運服務。

高鐵公司說明，透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、各車站售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

高鐵春節疏運表

早輾、離峰最高5折優惠！

此外，由於返鄉、返工人潮多半集中在連假前後，因此高鐵公司位分散人流，在離峰時段規劃了「早鳥優惠」、「指定車次5折、8折、9折限量優惠」，預計將提供617班、8萬4千餘個早鳥座位。

春節疏運早鳥優惠一次看



高鐵提早發車、延後收班列車一次看！

高鐵公司在春節疏運期間，規劃了27班延後收班列車，最晚到站時間為凌晨1時抵達，另有2班提早發車列車，最早清晨5時45分發車，讓民眾能更有彈性規劃旅程。

高鐵公司提醒，旅客若搭乘上述延後收班及提早發車車次的旅客，務必要預先留意、安排往返車站之交通接駁。

高鐵南下晚收列車

方向 日期 車次 自由座 南港 台北 板橋 桃園 新竹 苗栗 台中 彰化 雲林 嘉義 台南 左營 南下 02/13 1337 11-12車 22:10 22:21 - 22:41 - - 23:15 23:26 23:38 23:50 00:07 00:20 02/14

高鐵北上早發、晚收列車

方向 日期 車次 自由座 左營 台南 嘉義 雲林 彰化 台中 苗栗 新竹 桃園 板橋 台北 南港 北上 02/15 1336 11-12車 21:50 22:03 22:21 22:33 22:43 22:55 - - 23:33 - 23:56 00:05 北上 02/18 1336 11-12車 21:50 22:03 22:21 22:33 22:43 22:55 - - 23:33 - 23:56 00:05 北上 02/19 1336 11-12車 21:50 22:03 22:21 22:33 22:43 22:55 - - 23:33 - 23:56 00:05 北上 02/19 1338 11-12車 22:05 22:18 22:40 22:52 23:02 23:14 - - 23:47 - 00:07 00:15 北上 02/19 1698 11-12車 22:20 22:33 22:52 - - 23:20 - 23:45 23:58 00:11 00:22 00:30 北上 02/19 1296 11-12車 22:35 22:48 - - - 23:28 - - - 00:07 00:17 00:25 北上 02/20、21 1336 11-12車 21:50 22:03 22:21 22:33 22:43 22:55 - - 23:33 - 23:56 00:05 北上 02/20、21 1338 11-12車 22:05 22:18 22:40 22:52 23:02 23:14 - - 23:47 - 00:07 00:15 北上 02/20、21 1698 11-12車 22:20 22:33 22:52 - - 23:20 - 23:45 23:58 00:11 00:22 00:30 北上 02/20、21 1296 11-12車 22:35 22:48 - - - 23:28 - - - 00:07 00:17 00:25 北上 02/20、21 1340 11-12車 22:40 22:54 23:13 23:25 23:36 23:49 - - 00:23 - 00:42 00:50 北上 02/20、21 1712 11-12車 22:55 23:08 23:27 - - 23:55 - 00:24 00:37 00:49 00:55 - 北上 02/20、21 1588 11-12車 23:00 23:13 23:33 23:46 23:56 00:06 - - - - - - 北上 02/20、21 1298 11-12車 23:10 23:23 - - - 23:59 - - - 00:41 00:52 01:00 北上 02/22 1270 11-12車 05:45 05:57 - - - 06:37 - - - 07:17 07:27 07:35 北上 02/22 1272 11-12車 05:55 06:08 - - - 06:48 - - - 07:31 07:42 07:50 北上 02/22 1336 11-12車 21:50 22:03 22:21 22:33 22:43 22:55 - - 23:33 - 23:56 00:05 北上 02/22 1698 11-12車 22:20 22:33 22:52 - - 23:20 - 23:45 23:58 00:11 00:22 00:30 北上 02/22 1296 11-12車 22:35 22:48 - - - 23:28 - - - 00:07 00:17 00:25

避開車站人潮尖峰 高鐵公司這樣建議

台灣高鐵建議雙北地區的旅客，可多加利用南港站進出，以避開人潮。疏運期間各車次均配置2至9節不等之自由座車廂，自由座旅客到站後，可留意車站旅客資訊顯示系統上之自由座資訊，掌握各車次自由座車廂配置及停靠站。

另，高鐵公司也建議自由座旅客當日到站後開啟手機藍牙，使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省排隊購票時間。





