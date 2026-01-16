高鐵春節車票開賣！1小時狂售70萬張 創歷史新高

台灣高鐵今（凌晨0時）開賣農曆春節期間車票，開賣1小時即完成70萬張訂位，較去年同期增加約4萬張，刷新歷年春節疏運開賣紀錄。截至上午8時，總訂位數已達82萬6000多張，年增超過12.5%。

高鐵春節車票開賣。（圖／報系資料照）

今年春節連假為2月14日至22日共9天，高鐵規劃2月13日至23日為期11天的疏運期，加開395班次列車，其中南下170班、北上225班，整體共提供2162班次列車服務。

高鐵指出，為因應大量訂票需求，事前已調整訂位系統，最高可同時容納3萬8400人上線。開賣後4分鐘完成5萬8000多張訂位，12分鐘達17萬2000多張，32分鐘即突破37萬張，訂票進度快速順暢。

廣告 廣告

高鐵表示，將持續監測各通路訂票狀況，確保旅客順利購票，並呼籲春節期間多利用離峰時段搭乘。11天疏運期間共規劃617班離峰早鳥優惠列車，提供超過8萬4000個座位，限量祭出5折、8折及9折優惠，每天皆有5折車次。

延伸閱讀

影/笑死！周杰倫遇費德勒遭虧「我有看到那記Ace」 幽默回：跟我組雙打

WBC/陳江和生日願望！ 盼學弟帶他包機前進邁阿密

WBC/去年常遇龍恩 鄭宗哲上壘後寒暄：一周只能聊一次