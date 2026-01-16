高鐵春節車票「1小時狂賣70萬張」 民眾超崩潰：史上最難搶

截至16日上午8時，高鐵春節疏運訂票數已達82萬6000餘張。（示意圖／報系資料照）

高鐵自2月13日至23日規劃為期11天的春節疏運，期間加開395班次列車，今天（16日）凌晨0時開放訂票，不少民眾卻只能看見「購票系統忙碌中」的畫面，更有人直呼「比演唱會門票難搶」、「線上根本一堆人卡死」、「跑去超商才買到」、「史上最難搶高鐵票」。對此，高鐵表示，今開賣第1小時，即賣出70萬張票，創下歷來最高紀錄。

高鐵今年規劃11天春節疏運，加開395班次列車（南下170班、北上225班），加上原有班表列車，期間總計提供2162班次列車的旅運服務。旅客可自16日凌晨0時起，透過「T-EX行動購票」APP、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、各車站售票窗口及自動售票機，預購春節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵公司表示，2026春節疏運於16日凌晨0時開賣後1小時，順利完成70萬張訂位，較去年春節疏運開賣第1小時（66萬張），增加完成近4萬張車票訂位，創歷來開賣最高紀錄。統計至今日上午8時，總計訂位數高達82萬6000餘張車票，亦較去年同期73萬4000餘張，增加9萬2000餘張，成長逾12.5%。

高鐵公司指出，因應春節疏運開賣，高鐵公司提前調整訂位系統，最多可同時容納3萬8400人上線，今日凌晨開放訂位後，4分鐘即完成5萬8000餘張車票訂位，至12分鐘內完成17萬2000餘張車票訂位，至22分鐘內完成約26萬8000餘張訂票，至32分鐘有37萬4000餘張完成訂位。高鐵公司也派員持續監測各通路訂票狀況，讓旅客都能順利完成訂票。

高鐵公司也呼籲，旅客在春節期間可多利用離峰時段、分流搭乘，特別於11天疏運期間、離峰時段規劃617班、8萬4000餘個座位的「早鳥優惠」，限量提供5折、8折及9折優惠，且每天都有早鳥5折車次，敬請旅客多加利用離峰時段享受超值、舒適的高鐵旅程。

