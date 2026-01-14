高鐵春節返鄉票周五開搶！加開395班次列車 8.4萬張享早鳥優惠

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

因應春節假期時返鄉及出遊的高需求，高鐵今（14）日宣布自2月13日至2月23日的春節疏運期間，共加開395班次列車，包括南下170班、北上225班，總計11天將提供2162班次列車輸運，民眾可自本周五（16日）起透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、各車站售票窗口及自動售票機等，預先購買所需車票。

因應春節返鄉、出遊人潮，高鐵宣布加開395班次列車。（圖／台灣高鐵臉書）

台灣高鐵公司提醒，春節疏運期間購票及乘車人潮眾多，希望需要對號座及有提早搭車需求的乘客可以提早購買、換票，以利座位釋出、供其他旅客購買。另外，今年春節在離峰時段有早鳥優惠，提供指定車次5折、8折或9折限量折扣，11天共有8.4萬個早鳥座位，且每天都有限量早鳥5折優惠，越早訂位越有機會享受更低的優惠。

高鐵建議雙北地區的旅客，可多加利用南港站進出，以避開人潮。而疏運期間，各車次均配置2至9節不等的自由座車廂，敬請自由座旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上的自由座資訊。另外，高鐵也建議自由座旅客當日到站後開啟手機藍牙，使用「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省排隊購票時間。

