高鐵春節首推自由座等候燈號 官網、App查排隊時間

春節返鄉趕趕趕，高鐵月台上常常能看到自由座乘客排成長龍，但人到底多不多、要排多久？今年不用再靠推測或盲猜。

公視新聞記者朱鳳治在現場指出，「春節連假疏運期間，高鐵推出了自由座等候的燈號預估功能，以20分鐘為1級，共分為了5級，還有綠色、黃色、紅色3種顏色的燈號提醒。」

高鐵春節疏運總計11天加開395班次，共提供2162班次的旅運服務，截至週三（12日）上午8時，對號座的訂位人數來到121萬多人，自由座的部分旅客可以透過高鐵官網、App或是LINE TODAY生活頻道，預先掌握各站排隊狀況。

台北市民詹先生表示，「之前的話，應該就是到現場才會知道說人流的狀況，那我覺得現在大家都用手機直接看，會比較方便一點。」

台中市民廖小姐說道，「因為我常常都是會到站才趕快要衝進去買票。」

高鐵也說明，這套系統是運用近20年大數據，結合AI預測模型，提供各站自由座預估等候時間，並依即時狀況滾動調整燈號顏色，就是讓旅客快速判斷人潮多寡的關鍵。

高鐵南港站站長林鶯沙說明，「1個綠燈的話，那表示說自由座候車的時間會在20分鐘以內，那2個黃燈的話，時間會落在20到40分鐘，依此類推，5個紅燈的話，自由座等候時間會在80分鐘以上。」

高鐵預估，春節尖峰將落在春節前最後一個上班日的南下、以及收假日的北上，初二到初四也都有雙向出遊人潮，高鐵呼籲旅客多加利用燈號資訊，避開尖峰時段，讓返鄉與出遊行程更加順暢。