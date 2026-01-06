高鐵曾遭國親反對通車...前交通部次長何煖軒：當被批判是破銅爛之時、我們要忍耐更努力

1月5日是高鐵通車19週年，前交通部次長何煖軒發文表示，高鐵建設計劃是國民黨提出，由民進黨完工，結果反對通車的是國、親兩黨，一付不𨶹事已，蠻笑話的，何以一個富國利民的計畫要被封殺？「當被批判是破銅爛之時，我們要忍耐、要更努力。」

「當被批判是破銅爛之時，我們要忍耐、要更努力」，何煖軒昨日在臉書發文表示，台灣高鐵已經通車19週年了，它帶給美麗寶島安全、便捷的交通，人人讚許，回顧2007年1月5日通車前所受的阻力及批評何其多？

廣告 廣告

何煖軒指出，在朝小野大之時的立法院對高鐵建設提案多如牛毛，但有一致命的提案，禁止銀行借貸高鐵公司，所幸仍有清醒人士不同意，以一票之差被否決了。

何煖軒表示，自1973年交通部運研所即有台灣超級鐵路計劃，計劃的演變中，在1990年成立高速鐵路籌備處正式展開工作，經過了漫長的時間。一個重大建設動則10年、20年，依台灣的民主制度輪流執政、跨黨的可能性很高。高鐵建設計劃是國民黨提出，由民進黨完工，結果反對通車的是國、親兩黨，一付不𨶹事已，蠻笑話的。

「何以一個富國利民的計劃，要被封殺？目的何在？」何煖軒並貼出多條過往新聞，為「質疑交通部罔顧安全通車 國民黨團響應拒乘高鐵」、「安全疑慮 國親批高鐵政治通車」；他指出，以前不實的新聞報導稱為抹黑，現在稱為假新聞。

何煖軒最後說，高鐵通車之日，沒有通車典禮，也沒有鞭炮聲，2008年後所有重要幹部均陸續離開崗位，但是這群熱血的夥伴在1月5日仍然常相聚。

（圖片來源：何煖軒臉書）

更多放言報導

黃國昌控出售「科學城物流」股權致中資入侵？何煖軒強力反擊：散播謠言「本人追究到底」！

何煖軒錯在「政治不正確」？政壇有人曾告誡：「華航董事長是政務官，一旦罷工就要下台」