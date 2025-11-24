高鐵板橋站旅客疑身體不適不慎落軌 受傷送醫治療

高鐵板橋站今天下午發生民眾落軌意外，一名年長的女性乘客疑因身體不適，不慎跌落軌道，經站務人員協助離開軌道區、護送至月台。高鐵表示，初步觀察旅客無明顯外傷，已協助送醫治療，並未造成列車延誤。另高鐵已規畫11座車站增設月台門，板橋站及新竹站預計2026年12月完工。

台灣高鐵指出，下午2時一名女性旅客在高鐵板橋站南下月台不慎落軌，經站務人員發現立即按壓「月台緊急停車鈕（ESB）」，下午2時17分將旅客移出軌道區，安全護送至月台，並通報鐵路警察到場處理。

台灣高鐵指出，經初步觀察，旅客無明顯外傷、意識清楚，高鐵板橋站已協助送醫治療，此事件並未造成列車延誤。

至於高鐵板橋站何時會設立月台門，台灣高鐵表示，為進一步提升旅客候車安全及列車整體營運效率，防止發生旅客及物品掉落軌道意外，已規畫全線除台北站以外11座車站增設月台門，目前正在進行原型機測試，板橋站及新竹站月台門預計2026年12月完工。