高鐵桃園站寒冬送暖 助育幼院孩童留下難忘出遊回憶

高鐵桃園站關懷弱勢孩童，今（10）日協助桃園「睦祥家園」育幼院的院生們，在寒假期間快樂出遊。出發前，高鐵桃園站長劉和鎮在年節前夕特別也送上高鐵公司印製的N700ST新車春聯，期盼孩子們能在高鐵的愛心支持下，穩健前行，迎向未來。

「睦祥家園」特地與孩子們一同規劃台北之旅，除了能夠讓他們參與行程安排，也希望教導正確的理財觀念。圖：高鐵桃園站提供

「睦祥家園」主要提供弱勢兒童擁有如家庭般氛圍的環境，創辦人梁建國表示，非常感謝高鐵提供此次交通協助，讓孩子們寒假期間能夠搭乘高鐵，進行學習體驗，也藉此機會讓孩子學習如何搭乘大眾交通工具。

此行，院方特地與孩子們一同規劃台北之旅，除了能夠讓他們參與行程安排，也希望教導正確的理財觀念，讓他們能在定額的金錢下，做出最理想的消費，建立良好的理財觀念，進而養成儲蓄好習慣。

劉和鎮表示，在協助過程中了解到此次旅行的目的是希望孩子們在安全的環境中嘗試獨立，建立對金錢與生活的責任感，這份用心值得被鼓勵。高鐵善盡企業社會責任，為更多需要的人帶來正向力量，一起成就美好、溫暖的台灣。

