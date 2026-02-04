高鐵桌板該誰收？網紅泰辣怒嗆乘客「沒手沒眼睛」遭炎上道歉了

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber泰辣Tyla近日搭乘台灣高鐵時，因桌板問題引爆情緒失控，當場怒嗆一名中年男乘客「是沒有手還是沒有眼睛？」相關過程曝光後在社群上迅速延燒，引發「高鐵桌板究竟該誰收」的網路論戰，更反遭網友們群起痛批炎上，直斥他「完全是巨嬰式發飆！」

事件起源於一名男乘客欲進入靠窗座位，而坐在走道側的泰辣因桌板上已放有食物與咖啡，起身時雙手拿著物品，無法自行收起桌板，便以眼神示意男乘客協助。然而，男乘客全程未有回應及作為，僅以眼神示意他收起桌板，泰辣因此當場情緒失控，出言怒嗆「是沒有手還是沒有眼睛？要不要叫你媽媽來幫你扶？」語氣激烈，場面一度緊繃引來旁人注意。

廣告 廣告

事後，泰辣將過程分享至IG限時動態，除了附上模擬圖像外，還形容男乘客「像一塊石頭」、「身上有異味」，更直言因對方沉默不語讓他「整把火上來」。沒想到，泰辣此段敘述在Threads、IG、臉書等社群平台掀起大量負評，網友普遍認為桌板本就屬個人使用，「自己手不夠用就應該先收好，這才是真正的巨嬰！」、「你使用的，怎麼會要求他人配合？」更有人質疑他的言語已構成羞辱與霸凌。

面對外界砲火，泰辣昨(4日)下午透過Threads發文致歉，坦言自己錯在「要求他人協助不成，卻反過來指責對方」，並承認整起事件完全站在個人主觀立場看事情，發表了不恰當的言論，甚至「沾沾自喜發限動」，導致許多人觀感不佳，最後他則強調會記取此次教訓，並向所有感到不舒服的人道歉。

【看原文連結】

更多自由時報報導

具俊曄金寶山守大S一年！傳返韓規劃曝光

吳敦曾爆「5千萬包養乾女兒賈靜雯」！昔合體《康熙來了》全說了

北京不讓中國人去日本的真正原因 日電視台一語道破！不是因為高市的「台灣」言論

大S離世前「想回家」！搭機返台前心臟驟停 搶救14小時無力回天

