高鐵桌板誰該收？網紅怒嗆乘客「沒手沒眼睛」慘遭炎上挨轟：巨嬰

記者蔡維歆／台北報導

YouTuber泰辣近日搭乘台灣高鐵時，因怒罵一名中年男乘客而遭網友炎上。（圖／翻攝自IG）

YouTuber泰辣近日搭乘台灣高鐵時，因怒罵一名中年男乘客而遭網友炎上，批評他行為失控、情緒過激。當時該名男乘客欲進入靠窗座位，坐在走道側的泰辣，桌板上已擺有食物與咖啡。他起身讓位時，雙手拿著物品無法自行收起桌板，便以眼神示意男乘客協助收起。不料對方毫無反應，泰辣因此情緒失控，當場怒嗆：「是沒有手還是沒有眼睛？要不要叫你媽媽來幫你扶？」

泰辣Tyla還原在高鐵上與男乘客的衝突經過。（圖／翻攝自IG）

事件起源於一名男乘客欲進入靠窗座位，而坐在走道側的泰辣因桌板上已放有食物與咖啡，起身時雙手拿著物品，無法自行收起桌板，便以眼神示意男乘客協助。然而，男乘客全程未有回應及作為，僅以眼神示意他收起桌板，泰辣因此當場情緒失控，出言怒嗆「是沒有手還是沒有眼睛？要不要叫你媽媽來幫你扶？」語氣激烈，場面一度緊繃引來旁人注意。

事件曝光後在Threads、Facebook等平台引起大量負評。多數網友認為泰辣行為本身不當，留言指出：「桌板是你自己的，怎麼不自己收？」「自己手不夠用就飆罵他人，這才是真正的巨嬰。」面對外界砲火，泰辣4日透過Threads發文致歉，坦言自己錯在「要求他人協助不成，卻反過來指責對方」，並承認整起事件完全站在個人主觀立場看事情，發表了不恰當的言論，甚至「沾沾自喜發限動」，導致許多人觀感不佳，最後他則強調會記取此次教訓，並向所有感到不舒服的人道歉。

