高鐵桌板誰該收？網紅泰辣嗆乘客「沒手沒眼睛」遭轟巨嬰

【緯來新聞網】YouTuber泰辣近日搭乘台灣高鐵時，因怒罵一名中年男乘客而遭網友炎上，批評他行為失控、情緒過激。當時該名男乘客欲進入靠窗座位，坐在走道側的泰辣，桌板上已擺有食物與咖啡。他起身讓位時，雙手拿著物品無法自行收起桌板，便以眼神示意男乘客協助收起。不料對方毫無反應，泰辣因此情緒失控，當場怒嗆：「是沒有手還是沒有眼睛？要不要叫你媽媽來幫你扶？」

泰辣社群發文公審 引爆輿論反彈

泰辣將事發過程上傳至Instagram限時動態，不僅附上男乘客模擬圖像，還批評對方「身上有異味」、「像一塊石頭」。他表示因對方全程沉默，令他情緒失控，直言「整把火上來」。



網友批評：行為過激、情緒失控

事件曝光後在Threads、Facebook等平台引起大量負評。多數網友認為泰辣行為本身不當，留言指出：「桌板是你自己的，怎麼不自己收？」「自己手不夠用就飆罵他人，這才是真正的巨嬰。」



過往爭議再被提起

部分網友回憶過去也曾目睹泰辣對路人言語衝突，質疑其是否習慣性製造爭議、換取關注。「他一直說別人沒手，請問她的桌板是怎麼放下來的？」「講別人像石頭，是在霸凌嗎？」截至目前，泰辣尚未對外說明或道歉。

