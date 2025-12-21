高鐵椅可拆下當盾牌？他實驗成功 官方證實了

台灣高鐵列車座椅的椅墊具備可拆卸設計，必要時可作為防禦工具使用。（示意圖／東森新聞）





台北市日前發生隨機傷人案件，造成多人傷亡，再度引起社會對公共運輸安全的高度關注。針對突發暴力情境下的自我防護方式，有網友在社群平台分享影片指出，台灣高鐵列車座椅的椅墊具備可拆卸設計，必要時可作為防禦工具使用。對此，台灣高鐵公司也回應了。

有網友在Threads上發文「高鐵椅子坐墊可拆下當盾牌，望周知」，並附上過去相關報導，立刻就有網友發揮實驗精神喊「實測可拆，而且很輕，厚度也夠」。底下一票人驚喊：「原來臭臭屁墊可以保護自己」、「常搭高鐵覺得實用」、「底下應該是魔鬼粘，很輕鬆就拿得起來 」、「長知識了」、「這是為了讓社會大眾有多一個能在危急時自救的告知，感謝告知這個訊息」。

台灣高鐵公司今（20）日回應表示，列車座椅椅墊在緊急狀況下，確實可拆下作為臨時防衛用途；而所有列車長、服勤人員與相關工作人員在上線前，皆已接受相關應變與安全訓練，以在危急時刻協助旅客。

類似作法過去也曾在日本出現，日本新幹線曾發生車廂內隨機砍人事件，當時多名乘客在車掌指示下，拆下座椅墊作為盾牌進行防護，成功降低傷害。近日台北捷運台北車站與中山站周邊發生的攻擊案件，讓這類防身方式再度成為討論焦點。

高鐵公司進一步說明，目前各車站與列車均有配置保全人員，與鐵路警察共同維持乘車秩序與安全。尖峰時段各班次列車的車安保全覆蓋率已提升至百分之百，整體護車率約為八成，各主要車站亦有鐵路警察常態駐守，並機動執行護車任務。

此外，每節車廂前後皆設有旅客緊急對講機（PEI），一旦發生異常情形，旅客可立即按下按鈕，直接與列車長聯繫，尋求即時協助。高鐵強調，將持續強化人員訓練與安全措施，確保在突發事件發生時，能提供旅客必要的保護與支援。

