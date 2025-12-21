「高鐵椅墊可拆下」防攻擊！ 官方證實：緊急時當盾牌

高鐵證實緊急狀況時，列車椅墊可拆卸自保。（示意圖／報系資料照）

台北市19日晚間發生隨機傷人案，當面對突發狀況時該如何自保，有網友在社群平台上分享，台灣高鐵的椅墊可拆下當作盾牌防身。對此，高鐵公司證實，緊急時確實可拆下當防衛用具，列車長上線前也會受訓，協助保障旅客安全。

日本過去曾發生嫌犯在新幹線車廂內隨機殺人事件，當下不少乘客依照乘務員指示，拆下椅子座墊當作盾牌來防身。而近日27歲張文在台北捷運台北車站及中山站附近丟擲煙霧彈、持刀砍人，再度引發社會關注，有網友特別透露，台灣高鐵的椅墊同樣具備這項可拆卸的設計，並拍片示意拆卸畫面。

對此，台灣高鐵公司證實表示，高鐵列車椅墊緊急時的確可拆下作為防衛用具，所有列車長、服勤員及相關人員上線前也會接受此訓練，協助保障旅客安全。

高鐵公司指出，各車站及列車均配置保全人員，共同維持乘車安全與秩序，高鐵已於尖峰時段各車次列車，將車安保全覆蓋率／護車率提升至100%，整體護車率達80%，且各車站均有鐵路警察駐守，並機動執行護車勤務。

此外，高鐵公司提到，各節車廂前後均設置「旅客緊急對講機」（PEI）按鈕，一旦車廂內發生異常狀況，旅客按下此按鈕後可直接與列車長通話，尋求協助。

