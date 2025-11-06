高鐵每日超過2千空位被浪費 11/10推新規「提早1小時搭車先換票」

過去高鐵乘客因可彈性搭車免換票，造成了平均每日約有2千多個座位浪費。因此高鐵公司宣布，11月10日起，將進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定。

台灣高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位座位無法讓其他旅客利用，嚴重影響有對號座購票需求者的權益。

高鐵公司說明，原是為方便對號座旅客臨時調整行程，故提供權宜措施，惟觀察此現象越發頻繁，假日或疏運期間未換票即提前搭車的人數更多，除造成原班次座位浪費，也影響整體乘車品質及其他民眾權益。



高鐵公司表示，敬請旅客配合規定，發揮同理心，對號座旅客如欲提前超過一小時進站乘車，敬請先行換票再搭車，以確保自身與其他旅客權益。

廣告 廣告

高鐵公司表示，在實施初期，各車站將特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間。持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購，更加省時方便。此外，旅客若有個人特殊因素（如緊急醫療需求、家人突遭變故等）敬請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

10:04規模5.3地震 雙鐵、北捷、新北捷運行駛影響一次看

「寧靜車廂」爭議延燒 高鐵董座親上火線致歉：千錯萬錯都是我們的錯

ITF 台北國際旅展11月登場 1600攤8年來最大規模