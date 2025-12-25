高鐵比住宿便宜？嘉義住宿一晚2300元 網友質疑住宿價格打擊國旅

有網友發現嘉義車站周邊住宿一晚要價約2300元，反而比高鐵來回票價還高，引發國旅價格討論。（示意圖／報系資料照）

國旅住宿價格再度掀起討論。一名網友近日表示，朋友邀他週末到嘉義某城堡景點遊玩，他原本打算住一晚，卻發現車站附近評價尚可的商旅，最便宜房型一晚竟要約2300元，反而查詢高鐵票價後發現，來回僅需約2100元，讓他忍不住感嘆「高鐵竟然比住宿便宜」，甚至懷疑乾脆當天來回是否更划算。

原PO於24日在PTT八卦板發文指出，朋友揪他前往嘉義旅遊，他事前搜尋火車站周邊住宿，發現價格普遍偏高，即使改找大林或朴子一帶的旅宿，雖然略便宜，但差距並不明顯。除非選擇青年旅館，否則住宿費用對他而言仍是一筆不小的支出。

他進一步計算，若住宿一晚需2300元，單純交通改搭台灣高鐵來回反而只要約2100元，出現「高鐵比住宿便宜」的情況，讓他越想越困惑，也拋出疑問，是否乾脆當天往返、不住一晚反而更省，並直言這樣的價格結構是否正在打擊國內旅遊意願。

貼文曝光後，引發不少網友熱烈討論。有網友認為，假日或節慶期間房價本來就容易上漲，「太晚訂，便宜的早就被搶光了」、「聖誕節一晚2300其實算便宜」；也有人直言國旅價格讓人卻步，「過年想訂國旅，一晚直接翻好幾倍，誰還想去」、「嘉義住宿真的不算便宜」。

不過，也有網友提醒原PO需將時間與體力成本納入考量，指出「你還是得搭高鐵來回，時間和精神成本算進去，實際花費未必比較低」。另有人強調旅遊體驗的重要性，認為住宿本身也是旅遊的一部分，「住一晚才能慢慢玩」、「搭高鐵來回只是移動，跟旅遊感受不一樣」，也有人建議可考慮拉長行程、安排至阿里山等地，增加住宿的價值。

