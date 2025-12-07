高鐵特區藏毒窟 動漫包裝掩耳目

毒咖啡包印有時下流行的動漫角色包裝袋進行分裝，企圖吸引年輕族群並掩人耳目。 （記者陳金龍翻攝）

台中市刑大今年三月接獲線報，有販毒集團看準烏日高鐵特區交通便利，承租社區大樓當掩護，進行毒品咖啡包「喵喵」的製造與分裝，還以漫威英雄人物「綠巨人浩克」當作毒品包裝，檢警偵搜二個月後收網，查扣市價百萬元的毒品咖啡包、Ｋ他命，檢方依毒品罪聲押獲准，近日偵結起訴。

台中市刑事警察大隊今年初掌握情資，鎖定三十四歲譚姓男子看準台中烏日高鐵特區的交通便利性，他承租某社區大樓，進行毒品咖啡包製造與分裝。警方接獲線報後深入追查，並報請台中地方檢察署指揮偵辦，發現譚男利用此大樓「四通八達、南來北往迅速到貨」地緣優勢，將分裝場隱身社區內，利用通訊軟體接單後，進貨毒品咖啡包原料。

警方調查，譚男更以印有時下流行動漫角色的精美包裝袋進行分裝，企圖吸引特定族群並掩人耳目；從進貨、分裝全部一人作業。警方掌握犯罪事證後，持搜索票進入譚男藏身處所，一舉破獲毒品咖啡包分裝場。

現場查獲含有第三級毒品甲基甲基卡西酮的毒品咖啡包三千零六十七包、第三級毒品Ｋ他命三十一包，以及分裝袋、電子磅秤等證物，當場將譚男逮捕；全案依毒品危害防制條例罪嫌移請台中地檢署偵辦並起訴在案。

刑事警察大隊長紀延熹表示，含有新興毒品甲基甲基卡西酮的毒品咖啡包因外觀，具有高度隱蔽性，極易混淆於一般咖啡包，危害民眾健康及社會治安，警方將持續強化查緝行動。