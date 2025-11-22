高鐵班次密集為何能保持安全距離 「秘密武器」曝光
〔記者吳亮儀／台北報導〕高鐵班次超密集，如何能在高速行駛下保持安全距離？台灣高鐵公司曝光祕密武器自動列車控制系統(ATC)，可在確保一定區間內只有一部列車運行的條件下，根據前方列車的位置、行控中心的授權範圍以及路線等狀況，連續計算列車允許的速度，駕駛則依此速度平穩而有效率地將旅客送到目的地。
高鐵公司說明，當偵測到目前列車速度超過可允許的速度時，ATC將自動煞車減速以避免列車超速或與前方列車太靠近。此外，當發生如大地震、落石、邊坡滑動或異物入侵等可能直接影響列車運轉安全的狀況時，ATC也會自動緊急停車，以確保列車運轉安全。
另外，高鐵為確保列車駕駛正常執行勤務，高鐵列車設置警醒裝置(Vigilance Device)，如果駕駛60秒內未操作相關儀器包括汽笛定速按鈕、煞車控制把手牽引控制把手、車載電腦螢幕時，會啟動駕駛室內蜂鳴器及警示燈告警，如5秒內駕駛依然沒有反應，系統立即通知行控中心以及列車長進一步處理。
另外，針對高鐵沿線兩側的高莖植物、樹木、竹林，要求應作適度修剪或砍伐，建物設施或物件如大型T字招牌、農或漁用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物、水塔等應注意加強固定，該等物品一旦未妥善固定而遭強風吹脫，若飄入高鐵路線範圍內，除可能損毀高鐵資產設備，也將嚴重影響高鐵行車安全。若因管理維護不當導致高鐵行車傷亡事故，業主及所有權人將面臨公共危險及損害賠償等刑責。
高鐵公司說明，高鐵沿線含軌道、系統設備、場站設施等區域周邊嚴禁以遙控無人機進行飛行或空拍，以及施放煙火、風箏、氣球、天燈或其他可能影響高鐵行車安全的漂浮或移動物體。
高鐵公司表示，遙控無人機禁止活動區域已由相關所在地的直轄市、縣(市)政府公告，並公布於民航局的遙控無人機管理資訊系統。未經核准而操作遙控無人機侵入所在地之直轄市、縣(市)政府所公告之遙控無人機禁限航活動區域，包括高鐵遙控無人機禁止活動區域，將遭裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並將受求償損害。#
