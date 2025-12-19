【高鐵產創園區5-1】高鐵＋產創園區雙引擎 苗栗產業轉型將成「青年科技家庭宜居城」 23

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、施建宏／苗栗報導

苗栗縣正迎來產業轉型的新紀元！隨著高鐵苗栗站通車及高鐵產創園區推動，苗栗正從傳統製造基地成功升級為「科技+生活基地」。苗栗縣政府工策會總幹事陳怡樺指出，這是一場「站在巨人肩膀上的黃金升級」，不僅提升產業結構，也提高區域競爭力與生活品質。

陳怡樺表示，苗栗並未捨棄傳統產業，而是將既有精密製造業與化工業底蘊加值，例如長春、恆宜化工等企業，持續為台積電等高科技大廠提供重要原料，彰顯苗栗在高科技供應鏈的不可或缺地位。過去兩年多，苗栗招商金額已達約2410億元，聯發科、聯詠科技等重量級企業也規劃在銅鑼科學園區設廠。

對於地方產業而言，高鐵與園區帶來三大具體改變：一是區位價值重塑與效率提升，高鐵縮短竹科與中科之間距離，企業樣品遞送、供應鏈對接及高階主管跨區決策時間與成本大幅降低；二是土地戰略釋放與投資活絡，園區推動帶動周邊土地活絡，科東園區35公頃已準備動工，頭份地區未來可達100公頃；三是人才結構與消費力優化，高鐵便利帶動竹科年輕族群在竹南、頭份購屋定居，使地方人口快速增長並活絡服務業。

陳怡樺強調，苗栗能吸引人才、企業與家庭扎根的核心條件為「地利、底蘊、誠意」三位一體。硬體上，苗栗提供低成本土地、穩定能源及充足水資源；軟體上，縣府作為企業「總後勤官」，提供一站式窗口協助跨單位、跨層級協調，企業可專注本業。

工策會在產業轉型中扮演「招商加速器」與「企業溝通橋樑」角色，不僅主動搜尋土地與企業需求，協助規劃科東園區及頭份特定區，也透過大型說明會與座談會，確保企業進駐與在地社區的平衡，並結合觀光與農業策略，讓地方居民共享經濟發展成果。

在人才與家庭扎根方面，工策會協助提供完善教育與生活支持：爭取實驗中學與地方特考考場，推動校內小班制；建置社宅與親子館，提供臨時托嬰及公托服務，解放年輕父母時間；發展文化觀光，如通霄海水浴場沙雕節、白沙屯媽祖、明德水庫環湖自行車步道等，打造「科技家庭宜居城」。

陳怡樺最後指出，苗栗提供的不只是投資空間，而是「站在巨人肩膀上的平台」，企業與高階人才來此，能享有高戰略價值、低營運風險的環境。她誠摯邀請各界企業家、人才親自走訪苗栗，感受這片兼具科技潛力與生活品質的黃金土地。

