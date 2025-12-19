【高鐵產創園區5-2】打造科技生活新基地 三軸一環策略引領苗栗產業升級 19



CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、施建宏／苗栗報導

苗栗縣政府積極推動「苗栗高鐵產創園區」，工商處長詹彩蘋指出，苗栗正從傳統製造基地轉型為兼具科技與生活的現代化城市。她強調，這並非放棄既有製造業，而是一場完整的產業迭代升級，結合半導體、綠能、AI等新興產業，讓苗栗成為北中科科技廊帶的核心節點。

詹彩蘋表示，高鐵苗栗站已將苗栗納入全臺一小時產業生活圈，縮短距離、放大連結，使企業在苗栗設點時，能串接北部研發資源、竹科供應鏈及中部製造能量。產創園區將帶動電算中心、資安產業、近鄰科技及綠能儲能等產業發展，成為地方產業升級的重要推手。

她指出，高鐵產創園區的規劃以「三軸一環」策略推動：第一軸明確產業定位，第二軸同步規劃生活支持系統，包括住宅、交通、商業、教育及公共空間，第三軸打造永續能源系統，結合儲能與微電網，示範低碳智慧園區。

詹彩蘋強調，工商發展處與工策會將提供跨局處的一站式招商服務，協助企業快速落地，同時確保居民與社區充分參與規劃。透過招商座談、城市品牌塑造與生活改善，企業、居民與外界都能感受到苗栗的升級與活力。

她最後表示：「高鐵是企業未來二十年最關鍵的選擇，苗栗將以產業、生活與永續三大策略，打造臺灣最具競爭力的科技生活基地。我們誠摯邀請企業與人才，共同見證苗栗下一段成長。」

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者施建宏拍攝

